Los pescadores del Oriente concluyen la costera de ocle antes de tiempo Los profesionales descargan el ocle desde uno de los barcos que ayer salieron a faenar, en el puerto de Llanes. / XUAN CUETO Patrones y armadores reclaman un incremento en el cupo y destacan el «buen estado» que presentan los campos tras tres años de arranque L. RAMOS LLANES. Sábado, 14 septiembre 2019, 00:32

Con dos semanas de antelación, los patrones del Oriente daban estos días por concluida la presente campaña de arranque de ocle, al agotar casi por completo el cupo establecido, de 1.300 toneladas, antes de tiempo. «Ya pensábamos que se iba a agotar el jueves, pues quedaban apenas quince toneladas por extraer», indicaba uno de los ocleros. Sin embargo, debido a la mala mar solamente salieron tres de las ocho embarcaciones que cuentan con licencia en la comarca oriental, por lo que ayer, con un mejor pronóstico, fueron más los que se animaron a salir. No obstante, la mayoría regresaron a puerto a las pocas horas y con escasas cantidades, por lo que aún restan unas pocas toneladas que, previsiblemente, se extraerán este mismo martes.

La temporada, indicaba el armador y comprador llanisco Antonio Oves, ha sido más que productiva, con buenas descargas y gelidium de una gran calidad. «Según lo que nos fueron transmitiendo los buzos, los campos se encuentran en perfectas condiciones», indicó el gerente de la empresa J&K, recalcando que no hay, por tanto, ningún tipo de afección por el hecho de que se retomase la actividad hace tres años. «Al contrario, están más lustrosos, con abundantes algas», apostilló.

Algo que confirmaba el armador del 'Punta Mendía', Vicente de la Torre. «Solamente se explota aproximadamente un 40% de los campos disponibles y, como exige la normativa, se deja sin tocar parte de su superficie», indicó, agregando que «son los propios biólogos del Principado, que llevan desde la primavera controlando los fondos, quienes dicen que están en muy buen estado».

El precio por kilo de algas en mojado bajó catorce céntimos de euro desde 2017

Otro de los aspectos que ayer recalcaban los ocleros es la «buenísima calidad» que tiene el ocle de los campos de la costa oriental -el conocido como sector IV abarca desde el Cabo la Mar a la ría de Tinamayor-. Lamentaron, sin embargo, el bajón que sufrieron los precios respecto a la costera de 2017, cuando el kilo de gelidium mojado cotizaba a unos 74 céntimos de euro, mientras que en la presente campaña el precio medio quedó establecido en 60 céntimos. Una cantidad que, según recalcó Oves, él logró incrementar hasta los 62 céntimos, tras negociar desde su empresa con el comprador de Marruecos con el que trabaja.

Así las cosas, y con la soltura con la que patrones y buzos se desenvuelven ya, tras tres costeras a sus espaldas, los profesionales de la comarca reclamaban ayer un incremento en el cupo establecido por la Dirección General de Pesca del Principado, que es de 1.300 toneladas para el sector IV. «Con que lo aumentaran en unas cien toneladas llegaría para que pudiéramos seguir trabajando hasta finales de mes, que es cuando está fijado el final de la costera», indicaba Oves.

Una apreciación que no compartían ni De la Torre ni el patrón José María Herrero. «Sí que hace falta un incremento en el cupo, pero no ahora al final de la costera, sino de cara a la próxima, para que se pueda aprovechar», apuntaba este último. Y el armador agregaba que «en esta época ya no compensa seguir saliendo, pues la mar trabaja mucho y a los buzos se les hace muy complicado, además de estar muy fría el agua».

Por este motivo, los pescadores llaniscos insistieron en que, una vez se ha constatado que los campos están perfectamente recuperados, «sería muy positivo que el año que viene el cupo fuese de 1.500 toneladas». El arranque, recalcaron, es una importante inyección económica no solo para la cofradía, que se lleva un porcentaje de las ventas, también para los propios pescadores. «Para un barco pequeño como el nuestro el ocle te salva prácticamente medio año, afrontas el invierno de otra forma», apuntó Herrero.