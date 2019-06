Los pescadores se rebelan contra las multas por entrar al puerto deportivo de Llanes Una embarcación entra al puerto deportivo para resguardarse. / ACEBAL Cuatro embarcaciones se refugian en la zona interior y critican que se les niega el permiso pese a las previsiones de mala mar L. RAMOS LLANES. Viernes, 7 junio 2019, 01:17

Los pescadores llaniscos, en pie de guerra para defender sus embarcaciones de los temporales. Tras denunciar hace solo unas semanas que varios de los patrones estaban siendo multados por atracar sus naves en la zona deportiva del puerto, los profesionales criticaban ayer la negativa recibida por parte del Principado por uno de ellos tras comunicar que iba a resguardarse en la parte interior ante la inminente llegada de la borrasca 'Miguel'. Para los responsables de Puertos, no se dan las condiciones establecidas para aplicar el protocolo de cierre de la compuerta y, por tanto, los pesqueros no pueden acceder al muelle deportivo.

Fue el armador y patrón de la 'Nuevo Vendaval', Aurelio Gutiérrez, quien en la mañana del miércoles notificaba, vía fax, de su intención de atracar en el puerto deportivo ante las malas previsiones. Lo hacía después de que el mes pasado fuese sancionado precisamente por amarrar su nave en el pantalán de tránsito. La negativa por parte del Servico de Puertos e Infraestructuras del Transporte del Principado llegaba apenas tres horas después. En su respuesta, indica que «dado que según las previsiones establecidas por este organismo alcanzan una altura de ola en el momento de máximo pico de 2,6 metros, puede concluirse que no se dan las condiciones necesarias para el cierre de la compuerta y, en consecuencia, no se encuentra su embarcación autorizada para el amarre en el puerto deportivo». Un extremo con el que ayer no estaban en absoluto de acuerdo en la Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes, quienes acusaron al Gobierno regional de «mirar siempre el parte que es más favorable para ellos porque así no tienen que venir a cerrar la compuerta ni darnos autorización para entrar». Durante toda la mañana, agregaron, «estuvimos recibiendo avisos de la torre de Gijón diciendo que la ciclogénesis explosiva podría dejar vientos de fuerza 8 y 9 del Oeste y mar combinada de cinco a siete metros».

Así, los profesionales llaniscos recordaron que sus embarcaciones son sus «bienes más preciados», su «único medio de vida». «No estamos dispuestos a arriesgarnos a esperar a ver si el parte se cumple o no para resguardarlas, pues entonces ya sería tarde», explicaron. Y procedieron a introducir sus naves en la dársena, enfrentándose a la posibilidad de ser sancionados nuevamente. Algo que en el caso de los patrones que ya habían sido multados podría suponer el paso de falta leve a grave y un aumento de la cuantía. «Vamos a defender nuestros derechos y nuestros barcos», apostillaron, decididos.

Derechos adquiridos

Eso sí, los pescadores indicaron que se reservan la posibilidad de emprender acciones legales «por responsabilidad patrimonial» frente a Puertos, al considerar que «la negativa de entrada a la dársena del puerto se encuadra en un funcionamiento anormal y/o defectuoso, además de contrario a la lógica, a la costumbre y a los derechos adquiridos durante siglos, resultando de sus consecuencias responsables los técnicos y funcionarios de puertos». «No podemos hacer frente a una avería o a perder el barco, pues es lo único que tenemos para ganarnos la vida», dijo Pablo Pérez, armador y patrón del 'Rodiles'.