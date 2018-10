Los pescadores riosellanos piden licencias de angula solo para profesionales de la mar Manuel Buenaga y Francisco González, en Ribadesella. / NEL ACEBAL El responsable de Pesca, Francisco González, prometió estudiar la petición, si bien señaló que no se aplicará en esta temporada JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Viernes, 19 octubre 2018, 00:30

La primera visita, la primera toma de contacto del nuevo director general de Pesca Marítima, Francisco González, con la Cofradía de Pescadores Virgen de Guía de Ribadesella sirvió plantear un cambio en la normativa que regula la concesión de licencias para la pesca de angula. Los patrones riosellanos quieren que esa actividad pesquera se desarrolle en exclusividad, que las licencias sean solo para los profesionales de la mar. En la cofradía de Ribadesella hay cuatro marineros profesionales que quieren incorporarse a esa pesquería, pero no pueden al estar cubierto el cupo de licencias.

Francisco González les confirmó que este año no habrá cambios, que «todo queda como está, aunque estudiaremos y trabajaremos sobre esa petición». No obstante, los profesionales le pidieron que en el momento en el que algunas de esas licencias queden libres por jubilación o cese en la actividad «se reserven solo para profesionales», dijo el patrón mayor, Manuel Buenaga. En la misma dirección se pronunció el patrón mayor de Bustio, Jesús Peñil. «Las licencias tienen que ser para la gente de la mar, no para los que viven de otros sectores. Incluso hay gente que se enrola en los barcos para obtener licencia y pasados un par de meses se desenrola», censuró.

Francisco González no les prometió nada al respecto pero confirmó que la temporada de angula comenzará el 1 de noviembre próximo, el día de Todos los Santos, con cuatro meses de duración, al igual que en las últimas campañas. Ese día comenzará la costera tanto en la zona libre, a la que pertenecen las rías de Ribadesella, San Antolín y La Espasa, como en el Plan de Explotación que se sigue en la ría de Tinamayor.

La cofradía riosellana reclamó también mayores cupos tanto para la pesca de la xarda como para la extracción de ocle. Sobre este último, González dijo que aún se están analizando los resultados de la última campaña, «así que en cuanto los biólogos presenten el informe sobre los campos de extracción los analizaremos y decidiremos si es posible atender alguna petición».

Dragado

Los pescadores de Ribadesella también pidieron el dragado del puerto pesquero, una actuación que depende de la Consejería de Infraestructuras y el director les propuso incorporarse al plan de implantación de energías alternativas y renovables para abaratar los costes energéticos de la cofradía. «Ahora que la flota está estable, creemos que es necesario seguir este camino, instalando placas solares, generadores de biodiesel y aerogeneradores tal y como se hizo en Bustio como experiencia piloto. El objetivo es que cada cofradía sea lo más autónoma posible energéticamente hablando», añadió González.