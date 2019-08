De Picos de Europa al mar Cantábrico a vista de pájaro Panorámica de los Picos de Europa tomada durante un paseo en globo. / FOTOS: GLOBOS BOREAL Los vuelos en globo aerostático avanzan por la comarca en la temporada estival con el paisaje como atractivoEl seis veces campeón de España de Aerostación Javier Tarno deleita desde hace un lustro a los visitantes con paseos en su aeronave R. O. LLANES. Viernes, 23 agosto 2019, 01:11

Llegó en 1981 para las fiestas de Santa Ana de Naves, convirtiendo en habitual del horizonte llanisco la imagen de un globo surcando los cielos. Desde entonces, las visitas de Javier Tarno al Oriente han sido constantes, hasta que hace un lustro se decidió a abrir el vuelo en aeronave aerostática al disfrute de vecinos y turistas. La actividad se repite cada mes de agosto y la suya, explica, «es la única empresa» que ofrece esa posibilidad en el entorno de Llanes.

La compañía en cuestión, Globos Boreal, opera durante el año en Segovia, pero la combinación de paisaje y turismo les hace peregrinar en periodo estival hasta la comarca, donde «aún nos conocen poco», indica. Las rutas a bordo del globo de 250.000 pies cúbicos, con capacidad para diez pasajeros, llevan a aquellos aventureros que se embarcan a contemplar los Picos de Europa y la franja costera, desde los pueblos de Llanes a Ribadesella, con la inmensidad del Cantábrico de fondo.

«Es una zona complicada, entre el mar y la montaña, y tampoco se puede volar a diario», apunta Tarno, seis veces campeón de España de Aerostación y con más de 4.400 horas de vuelo de experiencia. No obstante, en sus vuelos por el Oriente no ha registrado incidencia alguna, ya que el aterrizaje del pasado fin de semana en L'Alisal, a la vera del Sella, se trató de una simple decisión del piloto y no de una situación de emergencia como pensaron algunos testigos, apunta. «En los paseos en globo sabes dónde despegas, pero no dónde aterrizarás, ya que la dirección la marca el viento», recuerdan desde la empresa, primera autorizada en España por Aviación Civil para realizar vuelos en globo con pasajeros. Las horas de salida están marcadas también por la dirección del viento y oscilan entre el amanecer y la tarde. Los vuelos, con una duración aproximada de 45 minutos, son seguidos por tierra mediante un vehículo comunicado por radio.

Mientras Tarno y su equipo apuran la temporada en la comarca, en el horizonte del piloto planean ya nuevos destinos. Entre ellos, dos de los 'paraísos' del globo, Birmania y la Capadocia. «Se han hecho famosos y hay mucha demanda, en la Capadocia pueden volar cien globos todos los días», relata.