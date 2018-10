El PP pide identificar e incentivar las plazas sanitarias de difícil cobertura José Ángel Fernández (PP Parres) charla con Marifé Gómez y Carlos Suárez ante el hospital. / NEL ACEBAL El grupo propone hacer más atractivos los puestos que ningún profesional quiere ocupar en el área VI con dinero y más puntos para los interinos LUCÍA RAMOS ARRIONDAS. Miércoles, 17 octubre 2018, 00:37

Evitar que se vuelva a repetir la falta de pediatras que vivieron recientemente varios concejos de la comarcas y mejorar la calidad asistencial del área VI. Es lo que pretenden desde el Partido Popular con la propuesta que llevarán la próxima semana al debate de orientación política general que tendrá lugar en la Junta. Se basa en la aplicación de incentivos para garantizar la cobertura de todas las plazas en las alas de la región y su principal novedad la explicaba ayer el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Suárez, a las puertas del hospital de Arriondas. «Hay que localizar aquellas plazas que tienen una difícil cobertura y sobreincentivarlas», indicó. Es decir, el PP planteará a la Consejería de Sanidad la creación de una especie de censo de aquellos puestos que ningún profesional quiere ocupar, para buscar la forma de hacerlos más atractivos y evitar que queden desiertos.

Unos incentivos, puntualizó Suárez, que también deberán aplicarse al resto de las plazas de las alas, tanto en atención especializada como en primaria. «Necesitamos fidelizar a los que están para que se queden y atraer a los que faltan», apuntó, y criticó que el Gobierno regional no tome «ninguna medida» en este sentido. «En la última oferta pública de empleo de atención especializada vimos cómo hubo gente que renunció a los puestos que habían conseguido aquí -en el Oriente- por no encontrarlos atractivos y la de primaria no fue mucho mejor», lamentó el diputado popular.

Para evitar que esto se repita, insistió, la propuesta del PP se basa en la aplicación de «incentivos profesionales, laborales y económicos». Esto es, dar dinero a quienes acepten venir a trabajar a las alas y hacer que la experiencia en las mismas cuente más que en otros lugares para los interinos. «Por ejemplo, que tres años en el hospital de Arriondas cuenten en puntos como seis, de esta forma garantizamos que la plaza estará ocupada durante ese tiempo», explicó Suárez. Además, agregó que «para quienes ya estén aquí se pueden dar facilidades para, entre otras cosas, acudir a congresos de especialidad médica y así estimular su trabajo».

Los populares reclaman también que se refuercen durante más tiempo las urgencias

El parlamentario lamentó que cada vez que su grupo ha planteado una iniciativa similar ha obtenido la misma respuesta de la consejería. «Dicen que 'es legalmente imposible', pero eso será para los asturianos, porque para andaluces, madrileños y aragoneses, entre otros, sí se puede hacer», afeó.

También lamentó Suárez que el grupo de trabajo creado en marzo por el Ministerio de Sanidad para atajar esta cuestión haya quedado «en punto muerto» con la llegada de los socialistas, quienes, aseveró, «no están por la labor de actuar a este nivel». Por ello, reconoció que no tiene demasiadas esperanzas en que su propuesta salga adelante, aunque, advirtió, él y sus compañeros piensan «seguir luchando».

Hasta el Grande Covián también se desplazó la diputada popular Marifé Gómez, quien reclamó un mayor y más prolongado refuerzo del servicio de urgencias. «Es innegociable que se refuerce, como mínimo, desde mediados de julio hasta después del Día de Asturias, así como los puentes potentes, como este del Pilar, y Semana Santa, pues hay una gran afluencia de visitantes», indicó. Además, volvió a exigir que se dote a Cangas de Onís de una ambulancia de soporte vital básico para poder prestar servicio en Amieva, Ponga, Onís y Cabrales.