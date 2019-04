Piloña apuntala su tradición Los ganaderos piloñeses, ayer, conduciendo a sus reses a los pastos del monte Cayón. / FOTOS: XUAN CUETO Los profesionales, que llevan más de tres décadas compartiendo estos espacios, están mejorando el abastecimiento y reparando cierres Los ganaderos suben 240 animales a los pastos comunales del monte Cayón ENRIQUE CARBALLEIRA INFIESTO. Domingo, 28 abril 2019, 01:41

Unas 240 reses, pertenecientes a quince ganaderos, subieron ayer a los pastos del monte Cayón en el inicio de una nueva temporada. El tradicional acontecimiento, que se repite desde hace tres décadas, supone también un momento de encuentro, con la preparación de una parrillada. La temporada se prolongará hasta el 31 de enero próximo. En el acto han estado presentes tanto la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Álvarez, como el alcalde del concejo, Iván Allende.

La necesidad de recursos económicos para afrontar mejoras en la zona sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ganaderos. Pese a estos problemas, «lo cierto es que estamos trabajando y haciendo reparaciones en cierres y abastecimiento de agua, algo muy importante», señaló el presidente de la junta, Armando Gutiérrez. El ganadero reconoció que poco a poco van recibiendo la ayuda de las administraciones a la hora de desarrollar estas mejoras.

Las labores de desbroce también son intensas. Hacía más de diez años que no se contabilizaba un incendio en la zona, una racha que se rompió en los últimos meses. «Se produjo un incendio en una zona privada de eucaliptos cerca de Valles de San Román y pasó algo a la zona comunal. Lamentablemente nos sancionaron, fue una pena porque nosotros somos muy escrupulosos con este control y no fue culpa de los ganaderos», lamentó. Sin embargo, los profesionales de la ganadería se muestran satisfechos con la buena respuesta que reciben habitualmente cuando se solicita la realización de quemas controladas.

Por su ubicación, el monte Cayón no ha presentado tradicionalmente ningún problema con los lobos. Parece muy poco probable que los cánidos puedan atacar en esta zona, con abundante presencia humana, «pero con las cosas que están pasando ahora nada es descartable. Yo tengo 46 años y nunca me encontré con un lobo en el monte y ahora me fui a encontrar con ellos en El Remediu, en Nava, al lado de la carretera general, y están matando en Ques», comentó Gutiérrez, mostrando su confianza en que no tengan que sufrir esta situación en Cayón.

La consejera, por su parte, destacó la buena labor de la junta de Cayón y recordó que la inversión del Principado en el Oriente para la realización de desbroces ascendió a 72.000 euros, que permitieron la limpieza de casi doscientas hectáreas. Además de que se logran nuevas superficies de pastos, estos desbroces «son fundamentales a la hora de luchar contra los incendios», apuntó. Tanto Álvarez como el alcalde piloñés destacaron la «excelente» colaboración de las administraciones con los ganaderos. Durante la comida, los presentes rindieron homenaje al veterano socialista y ex alcalde del concejo Juan Priede, a quien hicieron entrega de una placa por su apoyo a los ganaderos de la zona y al desarrollo de estos pastos.