«Piloña no puede cambiar por sí misma su sector agrícola» Ángel Cardín en la presentación de su libro en Infiesto. / Llaca Ángel Cardín Toraño - Pregonero del Festival de la Avellana «La avellana es un producto de gran calidad. El concejo ha hecho los deberes creando y manteniendo el festival» ENRIQUE CARBALLEIRA Sábado, 6 octubre 2018, 08:07

El economista Ángel Cardín Toraño (Infiesto, 1942) pronunciará mañana el pregón del Festival de la Avellana. Tras pasar su infancia y juventud en el concejo piloñés, se licenció en Ciencias Económicas en Bilbao. En su faceta como activista político y sindicalista fue representante exterior del Sindicato Democrático de Estudiantes y participó activamente en el Mayo del 68. De regreso a España, pasó año y medio en la prisión militar de El Ferrol, una experiencia que marcó sus años posteriores y que ahora recoge en el libro 'Le temps des cerises' ('El tiempo de las cerezas'), que este jueves presentó en Infiesto.

─¿Qué se esconde tras el título de 'Le temps des cerises'?.

–Es el título de una canción de amor francesa, una de las más famosas, compuesta por Jean-Baptiste Clément, un poeta que estuvo en la Comuna de París, librándose por los pelos. Los 120 dirigentes de la comuna fueron fusilados y a lo largo de los cinco años de represión monstruosa fueron eliminadas otras 30.000 personas. Fue un movimiento urbano donde no había solo políticos, sino gentes de diferentes gremios y que legisló asuntos muy interesantes. Cuando yo entré en la cárcel hablé mucho del tema con los compañeros, la Comuna siempre es un tema de referencia para todos los movimientos revolucionarios.

–Creo que también existe una pintura, una lámina de la que habla en el libro.

–Sí, en la cárcel hicimos una acuarela muy bonita que ya tiene 50 años y que conservé y quise reflejar en las primeras páginas del libro. Ahí se explica el origen de esa referencia al tiempo de cerezas.

–¿Por qué decidió publicar este libro?

–Al igual que la acuarela, también guardé muchas cosas, muchos documentos. Los familiares de un amigo cura que mató Pinochet en Chile y otras muchas personas, algunas ya fallecidas, me pidieron y animaron para que sacase un libro con estos archivos. De esta forma me encerré nueve meses para prepararlo. El 70% del contenido es transcripción de papeles de la época de la cárcel. El 30% restante constituye una reflexión en torno a si han cambiado la justicia y las cárceles militares o aún tienen muchas lagunas. Y concluyo que sí, que las tienen, por ejemplo en temas relacionados con la mujer y con los demócratas.

–¿Hay referencias a sus primeros años en Infiesto?

–Aparecen algunas referencias, unas pocas páginas que decidí dejar en la edición final, aunque tengo que decir que el libro no es una autobiografía. Ahí salen algunos apuntes de mis vecinos, de mis padres, aquellos duros tiempos... Me planteé si era pertinente incluir estos pasajes y al final decidí que sí.

–¿Tiene algún libro más en previsión?

–Desde que me jubilé trabajo mucho, ya no tengo excusas. Tengo unas encuestas que hice, ya hace muchos años, en torno a los idiomas y las clases sociales. Hay unos capítulos dedicados al euskera, porque es una tierra que conozco y en la que tengo amigos. También referencias al asturiano, al aragonés... Quiero que sea un estudio sobre los idiomas y cómo fueron desapareciendo unos y como subsistieron otros.

–¿Qué supone pronunciar el pregón del Festival de la Avellana?

–Es un gran honor. Los piloñeses que vivimos fuera siempre tenemos un poso de tristeza por no estar en el concejo. Así que en el pregón quiero pasar revista algunas familias de Infiesto, como los Noriega, los Cepeda, los Cardín, San Miguel... Muchos estudiamos y tuvimos que irnos a trabajar fuera.

–Importantes recursos humanos perdidos para la zona.

–Echo un poco cuenta de la gente que se fue a la emigración y que ya no volvió y sí, es un número importante de vecinos. Piloña tenía 17.000 habitantes y ahora hay 7.000. Es un fenómeno muy extendido y que lamentablemente afecta a media España, con la excepción de las capitales.

–¿Tiene solución?

–Muy difícil. En Galicia ya hace años que los políticos hablaban de que lo iban a solucionar y no se pudo, son temas muy profundos. Se mezclan muchos factores: empleo, vivienda, envejecimiento... No es fácil cambiar una curva demográfica. En China lo consiguieron con el aumento de población que estaban teniendo pero cuando se trata de invertir una caída, no es fácil.

–¿Tiene futuro la avellana?

–Es un producto de gran calidad, pero no debemos olvidar que, de nuevo, nos encontramos ante situaciones complicadas porque Piloña, por sí misma, no puede cambiar su sector agrícola. El concejo ha hecho los deberes creando y manteniendo el Festival y se va aguantando el tirón. Se logró que viniesen ministros y presidentes de comunidades, pero cambiar económicamente un subsector no entra dentro de la capacidad municipal.