Piloña rechaza el proyecto de Adif para suprimir el paso a nivel de Antrialgo La corporación municipal votó de forma unánime contra el proyecto de Adif para Antrialgo. / NEL ACEBAL Ayuntamiento y vecinos solicitan que se elabore un plan alternativo que permita también eliminar el punto negro del cruce hacia el pueblo de Borines ENRIQUE CARBALLEIRA Viernes, 1 febrero 2019, 01:14

La corporación municipal de Piloña aprobó ayer, por unanimidad, rechazar el proyecto remitido por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para la eliminación del paso a nivel que se encuentra en la carretera de acceso a la localidad de Antrialgo, junto a su enlace con la Nacional 634. El equipo de gobierno y la oposición han decidido tener en cuenta las consideraciones aportadas por los vecinos del pueblo, tras la reunión mantenida estos últimos días. Residentes y responsables políticos consideran que se trata de una inversión de gran cuantía que permitirá suprimir el paso a nivel, pero que no dará solución a otro de sus problemas de acceso, quizás el más grave: el punto negro del cruce hacia Borines.

En el documento que el Ayuntamiento remitirá ahora a la empresa responsable del ferrocarril se señalará de forma explícita la existencia de «un problema de gravedad» en referencia a un punto negro «con gran cantidad de accidentes en el cruce existente entre la Nacional 634 y la comarcal AS-358». De esta forma, el Consistorio informa de la no aprobación, en el Pleno celebrado ayer, del estudio remitido por la Jefatura de Supresión de Pasos a Nivel y propone, tanto a esta jefatura, como a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y a la Delegación del Gobierno en Asturias, «la redacción de un proyecto alternativo, entre ambos cruces de la N-634, que pueda dar una solución definitiva a los pasos a nivel y termine con la peligrosidad de los mencionados cruces».

Asimismo, se solicita que «se estudie la posibilidad de hacer un único entronque con la N-634 que evite ambos cruces peligrosos y se desarrolle a partir de ello el proyecto oportuno para salvar los dos pasos a nivel, bien con dos pasos elevados o con la fórmula de una vía de servicio entre ambas carreteras».

Los planteamientos aprobados en el Pleno siguen las líneas de las propuestas realizadas hace dos semanas por los vecinos. Según recordó el alcalde, Iván Allende (PSOE), «no parece lógico realizar una inversión tan grande como esta para la eliminación de un paso a nivel que no resulta tan problemático o peligroso como los enlaces para acceder a Antrialgo». Es decir, los vecinos, y también el Ayuntamiento, creen que si ahora se acepta esta gran inversión que no soluciona el serio problema que tienen en la localidad, quizás ya no haya otra oportunidad en el futuro para recibir una inversión aún mayor que permita eliminar el punto negro del cruce de Borines.

El Partido Popular, en la oposición, también se mostró de acuerdo con estas premisas y apoyó favorablemente el rechazo del proyecto. La portavoz popular, Teresa González, hizo hincapié igualmente en la necesidad de acometer la supresión de otros pasos a nivel en el concejo y, especialmente en Infiesto, para favorecer las comunicaciones. En concreto, se refirió al paso a nivel situado junto al tanatorio, entre la calle Martínez Agosti y la avenida de La Cueva. Se trata de uno de los puntos más problemáticos para la circulación en la capital, por la importancia de las calles que atraviesa y la proximidad de la estación de la villa.

En este sentido, el alcalde recordó que Adif también ha remitido un proyecto para la supresión de otro paso en la capital piloñesa, el de La Medina, que aún no ha podido ser debatido en el Pleno al precisar de un estudio más detallado.

El de Antrialgo no era el único paso a nivel que se revisó ayer en la sesión plenaria. Previamente, todos los ediles presentes aprobaban por unanimidad el proyecto que Adif redactó para eliminar el de Serpiéu, en Montecoya. En este caso, la propuesta sí resultó del agrado tanto de los vecinos como del Consistorio. Aquí está prevista la construcción de un paso elevado que salve las vías del tren y enlace directamente con la Nacional 634.