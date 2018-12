Piloña y Ribadesella tendrán puntos gratuitos de wifi en sus calles Un programa de la Unión Europea concede 15.000 euros a sendos ayuntamientos para llevar internet a «centros de la vida pública» G. P. INFIESTO. Martes, 11 diciembre 2018, 00:15

Los concejos de Piloña y Ribadesella contarán con conexión gratuita a internet vía wifi en sus calles gracias a un programa de la Unión Europea (UE). Las ayudas de Wifi4EU (Wifi para la UE) alcanzan una cuantía de 15.000 euros para cada uno de los consistorios, con más de doscientos beneficiarios en todo el territorio español y 2.800 en el conjunto de Europa. La inversión total asciende así a 42 millones de euros en esta primera fase, cerrada este mismo diciembre.

La iniciativa de la Comisión Europea establece que los puntos gratuitos de wifi deben instalarse en «centros de la vida pública» de cada municipio, como bibliotecas, museos, casas consistoriales, parques o plazas. Además, no deben coincidir con espacios donde ya existan ofertas similares de conectividad wifi gratuita.

Una vez obtenido el bono de los fondos europeos, cada ayuntamiento será el encargado de licitar el servicio y contratar a los proveedores. La Comisión Europea establece también que los municipios «deben abonarse a la oferta residencial con mayor velocidad disponible en la zona y, en todo caso, a una que ofrezca al menos 30Mbps».

Críticas del PSOE de Llanes

El PSOE de Llanes emitía ayer un comunicado respecto a esta iniciativa, lamentando que el concejo no esté entre los beneficiarios. Dicen desconocer si el Ayuntamiento no ha resultado seleccionado o no cursó la solicitud, por lo que instan al cuatripartito a «informarles para que podamos saber si se trata de una nueva falta de diligencia, como otras anteriores que han dejado sin subvenciones a entidades públicas y personas privadas».