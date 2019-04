«Ya tenemos el plan general y en unos días lo llevaremos a Pleno», dice Riestra El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ayer, durante su paso por el programa La Lupa. / PALOMA UCHA El alcalde de Llanes adelanta en La Lupa de Canal 10 que el nuevo planeamiento permitirá la construcción de más de 4.000 nuevas viviendas LUCÍA RAMOS LLANES. Miércoles, 3 abril 2019, 00:29

El nuevo plan general de ordenación (PGO) de Llanes será llevado a Pleno para su aprobación inicial en apenas «unos días». Así lo avanzaba ayer el alcalde, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes), durante la entrevista que le hizo Juan Neira en el programa La Lupa de Canal 10. El documento inicial, indicó, ya se encuentra en manos del equipo de gobierno y solo resta un informe de Demarcación de Costas que llegará «en menos de dos semanas».

Como ya hiciera en anteriores ocasiones, el regidor llanisco destacó que se trata de «un plan adaptado al sentido común, que apuesta por la rehabilitación y la consolidación de los núcleos en lugar de seguir comiendo suelo». Eso no significa, aclaró, que vaya a conllevar una restricción absoluta. «Tenemos proyectadas más de 4.000 nuevas viviendas», indicó, y tachó de «hooligans» a quienes «quieren hacer como que todo es un caos, que no va a haber edificación, que no vamos a crecer y que todo va a ser un horror». Descartó también que, como se apuntó desde algunos sectores, vaya a aumentar el precio de la vivienda y recordó que en Llanes existe «un stock importante».

Siguiendo con el futuro planeamiento, Riestra explicó que, como es lógico, serán los tres principales núcleos poblacionales -Llanes, Posada y Nueva- los que aglutinen un mayor número de bolsas de viviendas. Adelantó también que « en una de las zonas más conflictivas de la capital, La Talá, también habrá crecimiento, pero condicionado a la cesión de espacios a la administración pública y respetando la línea de costa».

Recordó cómo este espacio «pasó de un millón de euros a cuarenta y dos, la especulación fue brutal». Y, recalcó, es precisamente de ese modelo especulador del que el nuevo PGO huye. No interesa, insistió, un urbanismo, el del anterior plan, que «está desfasado», y sí un «urbanismo del siglo XXI que aquí es nuevo, pero que ya se aplica en la mayoría de municipios» y que conlleva «una racionalización del territorio en función de lo que creemos que tiene que ser el Llanes del futuro». Algo que se podrá comprobar, agregó, si la ciudadanía vuelve a confiar en su agrupación. «Hasta ahora los plazos han sido rápidos y creo que si seguimos con este rumbo en un año quizás podríamos estar aprobando de forma definitiva el nuevo plan», calculó.

Durante su paso por La Lupa, el alcalde llanisco también abordó, brevemente, el que durante el presente mandato fue uno de los principales escollos del cuatripartito: las cuentas municipales. Hasta el momento solo fue posible aprobar las de 2016, con las que se lleva trabajando tanto en 2017 como 2018, con los consiguientes problemas que una prórroga acarrea. Una tendencia que podría cambiar este año. «Tenemos un presupuesto a las puertas», aseveró Enrique Riestra. E indicó que, tal y como adelantó EL COMERCIO, lo está elaborando la misma empresa externa que fue contratada en 2017 para este menester. El trabajo, agregó, está prácticamente finalizado, por lo que confía en «poder presentar las cuentas al interventor en quince días».

Fue en este punto, al nombrar al alto funcionario, cuando salieron a colación en la entrevista las desavenencias que el actual equipo de gobierno mantiene con parte de la plantilla. Preguntado por las acusaciones de interventor y secretario municipales de presunto «acoso» y «persecución injustificada», el alcalde se limitó a señalar que «decir es gratis». «Yo estoy dando datos objetivos y en Llanes todo el mundo sabe lo que hay», añadió. Y siguió. «Está quedando demostrado en los tribunales que el caciquismo era un arte en Llanes», señaló, y sacó a colación algunos de los casos más sonados que pasaron o están pasando en la actualidad por el juzgado, como el Kaype, el camping María Elena y el 'caso Fombella'.

Policía Local

Sobre los problemas con la Policía Local que en las últimas semanas volvían a salir a la palestra Enrique Riestra explicó que «lleva siendo un área conflictiva, un juguete roto, desde hace más de dos décadas». Y recordó cómo llegó a haber huelgas, apuntando que lo que se está haciendo desde el cuatripartito es «estabilizar el empleo» sacando a concurso-oposición las plazas que estaban ocupadas por interinos. «Precisamente esta mañana -por ayer- tomó posesión el primer policía de las nuevas plazas».

Respecto a estas ofertas públicas de empleo, una de las medidas que más polémica generaron, el regidor defendió que se está dando más peso a la experiencia de los interinos que en la oposiciones que está sacando el Principado. El problema, agregó, «es que hay intencionalidad de enmierdarlo todo». «Hay mucha gente que tiene derecho a optar a una plaza pública bajo unas condiciones que están marcadas en la Constitución», apuntó en este sentido. Y aseveró que él no pone «nombres a los puestos».

En clave electoral, el cabeza de lista de un Vecinos por Llanes reconvertido en partido, aseveró que «vamos a salir con todo» e indicó que si los llaniscos votan «con sentido común» él y sus compañeros pueden ser los «elegidos». «En mi grupo creemos que para poder acabar de romper las redes clientelares, que es en lo que se basa esa mayoría del PSOE, necesitamos una legislatura más en barbecho. Lo vamos a intentar, es la transición definitiva», aseveró. Y no cerró la puerta a una posible reedición del cuatripartito. «¿Por qué no? Todo es posible», manifestó.

Riestra adelantó, además, una de las propuestas de Vecinos por Llanes: la creación de una concejalía de Pueblos, «a los que es muy difícil llegar y que hasta ahora fueron los grandes abandonados». Se congratuló también de haber logrado acabar con la deuda. «Eso significa que los llaniscos van a dejar de pagar 900.000 euros todos los años a los bancos y que se van a poder hacer unos presupuestos mejores, con mayor inversión para el concejo», indicó.

Finalmente, el regidor recordó a quien fue su «amigo y mano derecha», el concejal de IU asesinado el pasado 16 de agosto en Belmonte de Pría, Javier Ardines. «Fue un durísimo golpe para la familia y para quienes le queríamos», reconoció, y aseveró que tuvo conocimiento de que tras el crimen había un móvil pasional «al mismo tiempo que todo el mundo», cuando la Guardia Civil detuvo a los presuntos asesinos. En este sentido, negó tajantemente haber insinuado alguna vez que el brutal suceso tuviese relación con trabajadores del Ayuntamiento o el PSOE, tal y como apuntaron en su día desde la UGT y el grupo municipal socialista, quienes incluso le exigieron que pidiese disculpas. «No hay absolutamente ninguna declaración por la que tenga que retractarme», sentenció, y achacó estas exigencias a «una campaña de desprestigio» y de «juego sucio» contra él.

De Ardines dijo también que «fue un concejal como probablemente Llanes no vuelva a tener. A nivel de trabajo, de honestidad, un paisano. Desde luego fue un golpe muy duro y se le echa de menos», concluyó.