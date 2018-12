El plan de Picos podrá limitar el número de visitantes y sacar los coches de Lagos Vehículos privados por la carretera CO-4 de acceso a los Lagos de Covadonga en noviembre. / NEL ACEBAL Contempla cupos tope de turistas para evitar el deterioro ambiental y apuesta por las infraestructuras existentes frente a obra nueva GLORIA POMARADA OVIEDO. Martes, 18 diciembre 2018, 00:17

Después de trece años de espera, el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de los Picos de Europa comienza a ver la luz. El Patronato se reunía ayer en Oviedo con la presentación del documento como principal punto del orden del día, un paso previo a la exposición pública prevista para «la primera quincena del año», explicó el consejero de Medio Ambiente, Fernando Lastra, que destacó cómo «después de más de un año de trabajo» Asturias, Cantabria y Castilla y León han alcanzado «un acuerdo». Del consenso entre comunidades ha salido un documento que regula algunos de los puntos calientes del Parque Nacional, desde el control de la fauna salvaje al acceso a los enclaves más turísticos, como los Lagos de Covadonga. Lastra lo había insinuado la pasada primavera aludiendo a su intención de «ver cómo se reduce o incluso se suprime el transporte individual en el espacio protegido» y en esa línea avanza el borrador del PRUG, al que ha tenido acceso este periódico. Cuando no esté activa la regulación -como el plan de transporte-, «el acceso de vehículos particulares podrá limitarse desde un punto de vista cuantitativo o cualitativo en función de su calificación energética u otras características, sin descartar la prohibición total de acceso», recoge el borrador. Sí apunta, no obstante, a excepciones para ganaderos y para «los vehículos de transporte público autorizados».

También la pasada primavera y tras reiteradas peticiones de arreglo del vial por parte de empresarios, ganaderos y Ayuntamiento de Cangas, el consejero había adelantado que el acceso al aparcamiento de La Tiese, junto al lago Ercina, sería uno de los ejes de las restricciones. Así lo recoge el PRUG, que permite limitar el paso «exclusivamente a vehículos autorizados por la Administración gestora en las épocas en las que el exceso de afluencia pueda requerirlo». La CO-4 contará además con un protocolo de actuación en caso de nevadas.

Tren cremallera

Entre las alternativas de acceso colectivo, en el último año ha resurgido la opción del tren cremallera. El PP presentaba la pasada semana su propio diseño para el ferrocarril eléctrico, que sin embargo deberá buscar su encaje en el PRUG en caso de ser la opción de transporte que resulte del estudio de viabilidad encargado por el Principado. «El último, anulado, no lo contemplaba, lo tenía como un uso prohibido. Este PRUG no dirá si lo tiene que autorizar, pero al menos no dirá si lo tiene que prohibir y será la evaluación ambiental la que diga si es adecuado o si hay otras opciones», sostuvo Lastra. La conocida como 'Constitución' del Parque presentada ayer a los patronos sí recoge que «dará prioridad a las infraestructuras existentes frente a las de nueva creación».

Otro de los aspectos a regular en materia turística son las cargas máximas de visitantes. Para ello será posible «establecer aquellos cupos máximos de visitantes que se consideren admisibles en determinadas zonas con el fin de evitar el deterioro de los valores ambientales o de la calidad de la visita». Se excluye de esa norma la zona de asentamientos tradicionales, es decir, pueblos y áreas habitadas. El PRUG recoge además una de la reivindicaciones de los concejos menos turísticos: el reparto de visitantes. Para «equilibrar» la distribución, el documento plantea impulsar en ellos «actividades e infraestructuras que eviten la masificación de las zonas más sensibles».

Con la peculiaridad que le confiere ser el único Parque Nacional habitado -con la salvedad de Monfragüe, con una pedanía de quince habitantes-, el plan rector de Picos aborda también el desarrollo de actividad dentro de sus límites. La ganadería aparece reflejada como un uso «compatible» y «necesario» que debe fomentarse en la modalidad de pastoreo extensivo y tradicional. También apunta a la «prioridad» de establecer las medidas necesarias de prevención y «compensación ágil» de daños.

El control de la fauna salvaje se reserva por su parte al desarrollo de un subprograma que incluirá medidas específicas «para el lobo, jabalí y ciervo». Además, apuesta por la «compatibilización de la ganadería tradicional con la presencia del lobo».