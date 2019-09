«Es un plan muy restrictivo con la gente que tenía unos derechos adquiridos», dice Toribio G. P. LLANES. Domingo, 8 septiembre 2019, 01:42

El Pleno del Ayuntamiento de Llanes contó ayer con un público escaso, de solo dos personas, pero con una llamativa presencia: la del nuevo director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado, Alfonso Toribio. «Un pleno de urbanismo de Llanes no está mal para ser el tercer día de trabajo», bromeó el arquitecto, que dijo haber acudido por casualidad al «ver movimiento de concejales por la calle». Una vez recibidas las felicitaciones de los ediles de los distintos partidos, Toribio compartió su «opinión de arquitecto, no de director general» sobre el documento urbanístico que se gesta en el concejo. «Hasta ahora lo que vi es que me encontraba demasiadas veces con sorpresas de terrenos que siempre fueron edificables y que de repente se convierten en verde con vocación agrícola. Me da la impresión de que es un plan muy restrictivo con la gente que tenía unos derechos adquiridos, aunque es lícito no respetarlos cuando hay un plan nuevo», indicó. Ante esa situación que percibe animó al equipo redactor a tener «en cuenta que no es tan fácil que una gente pierda sus derechos, en ese sentido al plan hay que darle una vuelta».

Toribio requirió además a los políticos llaniscos «un poco de sentido de Estado» para sacar adelante de una vez el PGO, pues «es mejor tener un plan que no te guste del todo que no tener ningún plan». Respecto a la ausencia de documento urbanístico en el concejo, el nuevo director general reconoció que «es evidente que preocupa», si bien rechazó las «grandes palabras de que en Llanes no se sabe hacer urbanismo»: «Lo que ocurre es que tenemos una legislación tan prolija que es muy fácil buscar un defecto de forma», dijo. Para Toribio resulta un «disparate» que «haya una legislación urbanística que propicie que se busquen las cosquillas a los defectos de forma» y que por esos fallos formales se produzcan «las anulaciones de todo un plan». Su propuesta va por ello encaminada a «arbitrar una manera legal para que los jueces pudiesen anular parcialmente la parte que tiene defectos de un plan».

Toribio tiene pensado seguir por el momento, y siempre que no existan incompatibilidades, como vicepresidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción del Oriente (Asecoa), que acaba también de renovar su ejecutiva.