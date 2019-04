La plataforma de Lagos denuncia la «falta de transparencia» del plan de transporte G. P. CANGAS DE ONÍS / CARREÑA. Jueves, 11 abril 2019, 00:21

La invitación del viceconsejero de Medio Ambiente, Benigno Fernández Fano, a superar localismos en el Parque Nacional de los Picos de Europa no ha sentado bien en la nueva plataforma vecinal y empresarial del Plan de Lagos. El grupo de trabajo constituido para abordar la problemática en el acceso al espacio protegido considera que las declaraciones de Fano «resultan despectivas». Recuerdan, además, que «desde Cangas de Onís, desde otros lugares de la comarca y también desde Asturias en general, la gente está preocupada porque las decisiones sobre el acceso a los Lagos no son adecuadas», por lo que reivindican su participación «para mejorarlas». «Eso no es localismo, sino democracia», sostienen en un comunicado, en el que recuerdan que remitieron a las administraciones una «detallada propuesta». Sin embargo, denuncian no haber recibido respuesta. «Gobierno y Consorcio acuerdan a puerta cerrada y sin transparencia alguna calendarios, horarios y precios», denuncian. Les afean, asimismo, que «se escuden en la mala imagen que se genera» en Lagos, «muy fácil de combatir» y «en necesidades de conservación para llevar a cabo su verdadero plan: atornillar aún más las restricciones, impedir el acceso libre a los Lagos en cualquier fecha y convertir el cierre de la carretera en un negocio». Desde la plataforma consideran que el Ayuntamiento de Cangas de Onís «ante la presión ha cedido algunos días más en el cierre». «No sabemos cuánto tiempo resistirá», temen.

Críticas en Cabrales

El malestar por la movilidad en Picos se extiende también a Cabrales, donde el concejal de Foro Fernando Nava denuncia «la intención del viceconsejero de Medio Ambiente de aplicar el mismo plan de transporte de Lagos a la ruta del Cares y Bulnes en Poncebos». Para el forista «lo que menos falta nos hace son barreras o cortes de carretera cuando los vecinos de estos pueblos necesitan moverse durante todo el año, incluso en Semana Santa».

El edil insta al Principado a «buscar soluciones en vez de restringir». El también presidente de Foro recuerda asimismo que «Poncebos es una zona muy peculiar, donde durante los fines de semana o vacaciones se concentra un gran número de vehículos y en donde los aparcamientos escasean», por lo que pide más estacionamientos, crear una senda a Bulnes y el Cares, colocar paneles informativos y adecuar la carretera AS-264.