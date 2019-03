La plataforma Stop Residuos denuncia «actividad sin licencia» en El Peral Imagen de un camión saliendo de la planta de El Peral tomada en la mañana del lunes, según Stop Residuos Ribadedeva. / E. C. Desde el Consistorio de Ribadedeva dicen no haber constatado movimientos, pero pedirán un refuerzo en la vigilancia al Seprona G. POMARADA COLOMBRES. Miércoles, 27 marzo 2019, 00:27

La planta inicialmente prevista como espacio de gestión de residuos en El Peral sigue despertando inquietud en el concejo de Ribadedeva. Desde la plataforma Stop Residuos presentaban este lunes en el Ayuntamiento un escrito en el que denuncian movimientos. «Desde hace casi un mes varios vecinos han informado que se veía actividad en la nave y la parcela, durante el fin de semana se ha hecho mucho ruido y ha habido entrada y salida de camiones a altas hora de la noche. Los hechos dejan entrever claramente que hay una continuación por parte de la empresa de ejercer actividades, presuntamente, sin licencia municipal alguna», señalan en el documento.

Indican, asimismo, que «algunos vecinos denuncian que varios domingos se hace ruido con unos 'cars' durante horas, como si la parcela fuera un circuito». No obstante, precisan, «no se puede constatar qué tipo de actividad se está llevando a cabo, ni qué materiales son los que se están manejando en la parcela». Por todo ello, en el mismo escrito piden que «se proceda a la inspección y vigilancia» de la planta.

Desde el Ayuntamiento, el alcalde, Jesús Bordás (PSOE), recogió la solicitud y ayer aseguraba que seguirán «atentos» a los supuestos movimientos. Para ello prevén requerir el refuerzo del Seprona con el fin de «hacer un seguimiento de la nave», pues los medios municipales no abarcan ciertas horas. No obstante, el primer edil sostuvo que ni la Policía Local ni los técnicos han constatado movimiento en los últimos meses durante sus inspecciones. A raíz de la notificación de esta semana, indicó, la arquitecta se desplazó hasta la zona con la Guardia Civil y ambos coincidieron en que la planta continúa «sin aparente uso». «Hay muchos informes de la arquitecta y la Policía, todos ellos negativos en cuanto a la actividad. No pueden decir que no estemos haciendo nada», dijo Bordás, quien instó a los vecinos a que «estén tranquilos porque el Ayuntamiento va a actuar conforme a la ley».

Recordó en este sentido que tras el informe emitido por el Seprona el pasado año, desde el Consistorio procedieron a «ordenar la paralización inmediata de la actividad» a Gutram. También en 2018 la empresa desistía de su idea inicial de abrir una planta de tratamiento de residuos como aceites de motor, líquido de frenos y anticongelante, baterías o materiales contaminados. En su lugar, Gutram ha solicitado licencia de actividad para el «comercio al por mayor de materiales de construcción, madera y aparatos sanitarios». El alcalde indicó ayer que el trámite está actualmente en marcha, a la par que denunció un «interés electoral» contra su persona por parte de miembros de la plataforma.