La playa de Guadamía seguirá otro verano sin acceso desde Ribadesella

RIBADESELLA. Sábado, 27 abril 2019

La Dirección General de Costas no invertirá un solo euro en la construcción del nuevo acceso a la playa de Guadamía desde el concejo de Ribadesella. La «decepcionante» confirmación llegaba esta semana al Registro del Ayuntamiento, después de que Costas «nos haya solicitado, con mucho apuro, la cesión del terreno que habíamos comprado porque ya tenían un remanente para hacer el acceso», lamentó la alcaldesa, Charo Fernández.

La playa de Guadamía se quedará un verano más sin ese necesario acceso, muy reclamado por los vecinos de Cuerres y otros habitantes del concejo. «Ahora me dicen que el dinero voló y que no se pude hacer. La decepción es tremenda, porque ni ellos lo van hacer ni podemos hacerlo nosotros, porque el terreno se lo hemos cedido», añadió la regidora. Charo Fernández cree que la Dirección General de Costas gestiona su departamento de forma «arbitraria». En diciembre le confirmaron que había dinero para ejecutar la obra y cuatro meses después le dicen que no.

Lo mismo ocurrió con el Ministerio de Fomento para la ampliación del puente, «pero en este caso estamos hablando de una obra que no llega a los 40.000 euros y que podría ejecutar el Ayuntamiento sin ningún problema, pero no va a ser posible porque ya les hemos cedido el terreno», lamentó una alcaldesa desencantada con el trato recibido por las administraciones estatal y regional. «En este momento ya me rindo con este tema», añadió la alcaldesa.