El uso de la plaza de abastos riosellana para actos electorales sigue en el aire Plaza de abastos de Ribadesella, con la villa al fondo. / XUAN CUETO El Ayuntamiento atribuye a un error la autorización de la Junta Electoral y vuelve a remitir el informe que alerta de los problemas de seguridad JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Martes, 7 mayo 2019, 00:07

El uso de la plaza de abastos de Ribadesella para la organización de actos de campaña electoral continúa en el aire. Es más, según informó la alcaldesa, la autorización anunciada el pasado sábado por Pueblu podría deberse a un «error» de la Junta Electoral de Zona, motivado «por la precipitación de tantas elecciones seguidas». Según apunta, «no miraron la documentación remitida por el Ayuntamiento» en la que se confirmaban los dos espacios habilitados para la campaña -Casa de Cultura y centro polivalente de La Atalaya- y se informaba sobre los motivos por los que quedaba excluido el mercado cubierto. El Consistorio remitía ayer mismo a la Junta Electoral el informe técnico que inhabilita el uso público de ese edificio, porque «no reúne las condiciones mínimas de seguridad para albergar reuniones», afirmó Charo Fernández. Y añadió: «Yo como alcaldesa tampoco puedo hacerme responsable personal de lo que pueda ocurrir en un edificio con tantos condicionantes técnicos». Ante esta circunstancia, todo apunta a que la Junta Electoral anulará la autorización habilitada el sábado.

Para realizar su petición ante la Junta Electoral, Pueblu aseguró que no existían justificaciones técnicas para excluir de la campaña el recinto de la plaza de abastos. Para esta formación solo existe una motivación de índole político, «al pretender el actual equipo de gobierno local dejar en desuso la instalación y forzar su deterioro y demolición».

Sin noticias del San Miguel

En relación a otro de los recientes anuncios de Pueblu, Charo Fernández indicó que en el Ayuntamiento de Ribadesella no tienen constancia oficial alguna sobre la contratación del servicio técnico para redactar un nuevo proyecto de saneamiento en el río San Miguel. «No tenemos ningún conocimiento, así que no sé si es una medida electoralista, aunque ojalá no lo sea y de una vez se aborde el problema del saneamiento en el concejo, pero estando en la época en la que estamos yo tampoco me fiaría mucho de que esto pueda salir adelante», afirmó la regidora.