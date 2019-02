Podemos pide que el plan de Picos aclare si el transporte público será un «monopolio» Vehículos privados en el entorno del Enol este fin de semana. / ACEBAL La formación morada detecta también una falta de concreción en cuestiones como la inversión o el desarrollo turístico de los concejos G. POMARADA Miércoles, 20 febrero 2019, 00:31

A menos de dos semanas de que salga a exposición pública, el futuro Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de los Picos de Europa comienza a pasar el examen de los grupos de la oposición en la Junta General. Ayer mismo, Podemos lanzaba sus primeras observaciones sobre el documento tras tener acceso al mismo una vez solicitada copia al Gobierno autonómico, tal y como detalló la pasada semana la diputada Paula Valero en la Comisión de Infraestructuras. De ese primer análisis, la formación morada extrae carencias relacionadas con la inversión. Como ejemplo, la diputada señaló las medidas aprobadas en la Junta a instancias de su grupo y que, sin embargo, en el texto del PRUG «no tienen una inversión económica clara o suficiente».

La falta de concreción llega también para Podemos a una de las cuestiones principales del plan rector, la movilidad dentro del espacio protegido. «¿Si apostamos por el transporte público estamos apostando por un transporte a cargo de un monopolio o por cláusulas sociales que impidan que esa actividad quede en manos de un monopolio?», se pregunta la formación morada. La apuesta de la futura 'Constitución' de Picos va encaminada a «promover el uso del transporte colectivo, la gestión eficaz y control de aparcamientos y todas aquellas medidas tendentes a la reducción del uso de vehículos particulares en los accesos y desplazamientos por el Parque Nacional», según recoge el propio borrador.

No obstante, del transporte colectivo preocupa especialmente el acceso a los Lagos de Covadonga, foco habitual de conflicto tanto por la extensión del plan que obliga a subir en bus y taxi -excepto a autorizados- como por los atascos que se originan cuando no está activado. El borrador del plan rector establece que fuera del periodo de restricciones «el acceso de vehículos particulares podrá limitarse desde un punto de vista cuantitativo o cualitativo en función de su calificación energética u otras características, sin descartar la prohibición total de acceso». Apunta, no obstante, a excepciones para ganaderos y para «los vehículos de transporte público autorizados».

La Junta aborda mañana el modelo de gobernanza del Parque en pleno debate sobre el peso del Estado

En materia turística, desde Podemos ven asimismo deficiencias de inversión en puntos de información turística. Es el caso, dicen, de los concejos de Onís o Peñamellera Alta «donde no hay oficinas» ni tampoco se prevé «un dinero específico», afean. La del reparto de visitantes es una vieja reivindicación de los concejos menos turísticos, que señalan la disponibilidad de esas oficinas como uno de los puntos básicos para potenciar sus territorios. El PRUG apunta de hecho a la necesidad de atajar la «masificación de las zonas más sensibles» derivando visitantes a otras áreas. Para alcanzar esa meta apuesta por la promoción y la oferta de actividades.

Por todo ello, desde el grupo parlamentario sostienen que estarán «pendientes del desarrollo de este PRUG y seguirán trabajando para que esta necesaria herramienta sirva realmente para poder desarrollar actividades vinculadas con el Parque y de la manera más adaptada posible para que cualquiera de las actividades tradicionales estén incluidas en el mismo y puedan desenvolverse con normalidad». En esa línea, abundan, trabajan desde tiempo atrás junto a los sectores implicados en el Parque Nacional.

«El PRUG es absolutamente imprescindible como herramienta que facilite usos sostenibles y que permita la conservación de las actividades socioecónomicas adaptadas a las personas que viven en el Parque Nacional y también a las que trabajan y disfrutan del mismo», sostuvo la candidata de Podemos a las elecciones autonómicas, Lorena Gil. La también coportavoz de la formación morada urgió en este sentido «hacer un esfuerzo por adelantar la fecha de elaboración del PRUG para buscar en base a él la financiación europea necesaria». Actualmente, añadió, Picos es un «referente como espacio natural y cultural» y por «todo ello tiene que incluirse en un programa de desarrollo sostenible que vincule a la zona de influencia del Parque Nacional y que coincida con el territorio que abarca la Reserva de la Biosfera de los Picos de Europa».

El del PRUG no será el único debate sobre Picos que esta semana dé el salto al ámbito regional, pues mañana mismo el Pleno de la Junta debatirá una propuesta de Izquierda Unida para abordar otro de los frentes del espacio protegido: su modelo de gobernanza.