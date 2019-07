La Policía denuncia al Foro Veneranda Manzano por la pancarta del puerto Un policía toma fotos de la pancarta el miércoles por la tarde. / N. A. El instituto armado retira el cartel que critica el «abandono» que sufren los Cubos de la Memoria por «no constar la preceptiva autorización» L. RAMOS LLANES. Viernes, 12 julio 2019, 01:17

Menos de nueve horas. Fue el tiempo que permaneció colgada del muro rompeolas del puerto llanisco la pancarta instalada poco antes del mediodía del miércoles por la asociación Foro Veneranda Manzano para criticar el «abandono» que sufren los Cubos de la Memoria. Según indicaban ayer desde el Ayuntamiento de Llanes, a las ocho de la tarde del mismo miércoles agentes de la Policía Local procedieron a retirar el cartel por orden de la jefatura, a la que «no le constaba la existencia de la preceptiva autorización administrativa» para su colocación.

Tal y como marca el artículo 52.2 de la Ordenanza Municipal de Limpieza, continúa el informe elaborado por el inspector jefe de la Policía Local llanisca, tras la retirada de la pancarta, que fue depositada en dependencias municipales, también se procedió a «formular la preceptiva denuncia contra la asociación».

Durante la jornada de ayer, y tras la retirada del gran cartel la tarde anterior, desde la Alcaldía de Llanes se remitía un escrito a la responsable de Puertos del Principado, explicándole cómo «una asociación que tiene fuertes vínculos con un partido político -en referencia al PSOE llanisco-», colocó una pancarta en la zona del puerto en la que «se pretendía ligar el abandono de los Cubos de la Memoria con el abandono de Llanes». Un acto que el regidor, Enrique Riestra, tacha en su escrito de «publicitario y político, por quien salía en la prensa abanderando dicha pancarta -en referencia al diputado socialista Ángel Morales-», así como de «desacertado».

La instalación del cartel, continúa el escrito, «habría de contar con alguna autorización de Puertos, algo que, como es sabido, no parece tenga encaje en las directrices por todos conocidas respecto a no permitir en sus espacios ni publicidad ni propaganda política». Por todo esto, el alcalde finaliza solicitando a la jefa del Servicio de Puertos que remita al Ayuntamiento llanisco, «de haberla, la autorización concedida a dicha asociación», e instando que, «de no haberla, se siga el procedimiento que corresponda».