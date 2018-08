La Policía Local canguesa desmantela tres chiringuitos ilegales en el Sella

Golpe a los chiringuitos ilegales que en días de calor pueblan las orillas del Sella desde hace años. Varios agentes de la Policía Local de Cangas de Onís llevaban a cabo el pasado viernes una redada por las márgenes canguesas del río piragüero, logrando desmantelar tres de estos puestos e incautando cuantioso material, que fue retirado por operarios del Departamento de Obras y Servicios del Ayuntamiento.

El primero de los puestos fue localizado en la zona de Remolina, si bien su propietario logró escapar antes de que los agentes llegasen hasta el lugar. Lo mismo sucedió con un segundo chiringuito, emplazado en la misma zona, en la parte trasera del prao donde habitualmente se celebra el Aquasella. Peor suerte corrió el vecino de Arriondas que fue identificado junto a otro puesto, esta vez en el Pocín de Leo, quien fue propuesto para sanción al carecer de permisos. Durante la operación, los agentes retiraron grandes cantidades de bebida -cerveza, sidra, refrescos, tinto de verano y agua-, así como mostradores, una carpa con toldo, calderos de goma y otros utensilios como bridas o abridores.

«La bautizada como operación 'Raposu' fue todo un éxito», explicaba ayer el regidor cangués, el popular José Manuel González Castro, quien reiteraba la intención del gobierno local de «erradicar este tipo de puestos de venta ambulante que se instalan a orillas del Sella y carecen de todo tipo de permisos». En este sentido, aseveró que desde el Consistorio se está trabajando «de forma continua y en coordinación con la Policía Local» para poner en marcha más «redadas intermitentes» que no solo sirvan para detectar este tipo de chiringuitos, sino que además tengan un efecto disuasorio.

'Puntos lila'

Por otro lado, el Descenso Internacional del Sella contó en su 82 edición con una novedad importante, la presencia de los denominados 'puntos lila', dirigidos a combatir cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Impulsados por el colectivo de Muyeres Rurales del Oriente de Asturias, por suerte en ninguno de ellos se registró denuncia alguna. «A nosotras no nos llegó ningún caso y creemos que tampoco ha llegado nada al 112, así que nos imaginamos que, como debe ser, no ha ocurrido nada. Estos puntos son meramente informativos y el objetivo es que con el tiempo desaparezcan porque no haga falta concienciar sobre estas cosas», afirmó Begoña Díaz.

Los puntos se ubicaron tanto el viernes como el sábado en Arriondas y Ribadesella. «Estuvo todo muy tranquilo, aunque hubo mucho interés por parte de la gente que se acercaba a informarse o a darnos las gracias. La acogida fue muy buena», añadió Díaz. Fueron muchas las chicas que recogieron los folletos informativos y apoyaron la iniciativa.