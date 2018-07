Ponga celebra su declaración como Reserva de la Biosfera El equipo de gobierno y varios trabajadores municipales brindan por la declaración de Ponga como Reserva de la Biosfera. / FOTOS: NEL ACEBAL Los ganaderos confían en que repercuta en un mayor apoyo a su actividad y exigen protección frente a «las alimañas» LUCÍA RAMOS BELEÑO. Viernes, 27 julio 2018, 01:03

La de ayer fue una jornada de fiesta en el concejo de Ponga. En los bares y por las calles, la declaración, este mismo miércoles, del concejo como nueva Reserva de la Biosfera por parte de la Unesco era uno de los temas que centraban casi todas las conversaciones. El sentir general entre los vecinos es de alegría, pues consideran que su entrada en la prestigiosa lista reconoce no solo la belleza de un municipio cargado de vida, también la labor que durante cientos de años hicieron los ponguetos para modelarlo y conservarlo.

«Me parece estupendo que por fin seamos Reserva de la Biosfera, pues creo que esto pone en valor los cuidados que durante toda la vida le dimos los vecinos al concejo», manifestaba ayer Manuel Llera, vecino de la parroquia de Cazu. A su lado, Fina Llera se mostraba de acuerdo y confiaba en que la declaración sirva para mejorar. «Ponga es una zona pobre, por lo que espero que esto sirva para que se fijen un poco más en nosotros. Todo lo que venga para ayudarnos a crecer es positivo», apuntó.

En términos similares se expresaba Prudencio Alas, residente en Sellaño, para quien «todo lo que sea para el bien del concejo es bienvenido». Este pongueto, ya retirado y amante de los viajes, destacó que «el ser Reserva de la Biosfera probablemente atraiga a más viajeros, pues hay mucha gente por el mundo que precisamente busca lugares donde la naturaleza está bien conservada». Eso sí, planteó que la nueva calificación del concejo «no debería implicar más restricciones, pues parte de la riqueza de Ponga son precisamente sus ganaderos y pastores, y debemos evitar dificultarles aún más las cosas». En este sentido, como ya señalasen sus paisanos, reclamó que la declaración sirva para «que las administraciones se fijen más en esta zona, pues nos tienen un poco abandonados».

También visiblemente satisfecha estaba la guisandera y propietaria de La Casona de Mestas, Nieves Uzal. «Ésta es una buena noticia para Ponga, pues va a atraer a más gente, ya que supone una marca más de calidad a sumar a las que ya tenemos», aseveró. A su parecer, esta declaración será «un incentivo» para que los viajeros amantes de la naturaleza se fijen en el concejo pongueto a la hora de elegir sus destinos. «Éste es, además, tu turismo de calidad que nos interesa», agregó.

Quienes más reticentes se mostraban a la hora de celebrar la proclamación de esta nueva Reserva de la Biosfera, la séptima de Asturias, eran los ganaderos. Muchos de ellos preferían no manifestarse y quienes lo hacían, dejaban entrever cierto resquemor. «Esperamos que conlleve medidas que sirvan no solo para conservar el medio ambiente, sino actividades tradicionales como la ganadería, pues fueron los ganaderos quienes miraron por todo esto desde siempre», señalaba Gonzalo Llera, vecino de Beleño y de familia ganadera, si bien él no se dedica a ello. Reclamó también un mayor control de «las alimañanas» y «un mejor y más rápido pago» de los daños que producen. Lo mismo que reclamaba el leonés de Oseja de Sajambre residente en Ponga desde hace años Fernando Alonso. «Esperamos que nosotros también notemos para bien lo de la Reserva de la Biosfera, pues es preciso acabar con la despoblación que sufren los pueblos», señaló el ganadero.

Sin restricciones

El director del Parque Natural de Ponga, Rafael Fernández, se encargaba ayer de tranquilizar a los ganaderos aseverando que esta nueva declaración «no implica ningún aumento en las restricciones». Solo cambiarán los nombres con que se designan las diferentes zonas en que se divide el parque. «La noticia es muy buena para todos los ponguetos, pues ser Reserva de la Biosfera suponer hacerse ver más allá de los límites no solo de la región, sino del país. Ponga va a aparecer en los folletos del Ministerio y de la Unesco a partir de ahora», aseveró. Indicó, además, que se podrá participar en el intercambio de conocimientos y experiencias con otros espacios similares del mundo y vaticinó que «solo con la difusión de estos días, seguramente este verano ya se note una mayor afluencia de visitantes».