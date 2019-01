Ponga emprenderá medidas legales contra la empresa si no deja la residencia Residencia de mayores La Parada, en la capital pongueta de San Juan de Beleño. / NEL ACEBAL La alcaldesa rechaza la existencia de deuda con la adjudicataria, cuya «nefasta gestión provocó una bajada de usuarios y por tanto menos ayudas» G. POMARADA BELEÑO. Jueves, 3 enero 2019, 00:11

Ni deuda con la empresa adjudicataria ni dejación de funciones en la prestación del servicio de la residencia de mayores de San Juan de Beleño. Con esas afirmaciones defendía ayer el Ayuntamiento de Ponga su actuación frente a las críticas lanzadas en la última semana por la empresa encargada de la instalación y el grupo municipal de Foro. La alcaldesa Marta Alonso (PSOE) lo adelantó en el último pleno y ayer confirmaba su intención de proceder al desahucio administrativo de la adjudicataria si no procede a abandonar el inmueble. Actualmente, explicó, el equipo legal del Consistorio estudia la medida y no descartan tampoco pedir la inhabilitación de la responsable de la empresa.

El origen del conflicto entre Ayuntamiento pongueto y la adjudicataria de la residencia La Parada se remonta al otoño. Después de cuatro años prestando el servicio, la responsable dijo haber trasladado al equipo de gobierno su voluntad de no renovar el contrato el pasado 2 de octubre. El documento remitido, señala la regidora, «iba sin firmar y no era válido y así se les avisó». Sostiene Alonso que hasta el 9 de noviembre no recibieron más noticias de la empresa. Ese día informan de que «dejan la residencia el 11 de noviembre, domingo, y piden una cantidad que dicen que se les adeuda», continúa Alonso. El domingo, y tras intentar encontrar a una empresa sustituta sin éxito en las 48 horas previas, la primera edil y la teniente de alcalde María Santos (PP) dicen presentarse en La Parada. «Los trabajadores nos dicen que faltan medicinas, calefacción y que hay tres en lugar de los cuatro empleados que marca la ley», enumera la regidora. Es entonces, abunda, cuando se compromete a mandar a un cuarto trabajador que cubra el puesto. «Cuando va, la responsable de la adjudicataria no le deja pasar», denuncia Alonso, que terminó personándose en La Parada junto a la Guardia Civil. «Levantaron un acta diciendo que el Ayuntamiento no tenía abandonada la residencia», sostiene. De nuevo el «12 de noviembre» el Consistorio remite un burofax solicitando que abandonen el centro. El mismo proceder se repite el 4 de diciembre, cuando exigen que la empresa comunique «de manera fehaciente e inmediata» cuándo tiene pensado irse.

En mitad de todo el proceso, en el juzgado de Cangas de Onís tiene entrada una denuncia contra Marta Alonso presentada por la responsable de la adjudicataria. «Me denuncia por abandono de ancianos y coacciones a trabajadores», indica la alcaldesa. Esa demanda fue sobreseída provisionalmente y archivada por la jueza el 27 de noviembre, según consta en el auto.

Marta Alonso apunta a carencias en materia de alimentación y personal de atención a mayores

Mantener el servicio

La residencia de San Juan de Beleño, que sigue en manos de la empresa, cuenta actualmente con ocho usuarios, explica Alonso. En los últimos años, añade, ha perdido residentes y de ahí se deriva la reducción en las aportaciones públicas. «Si por la nefasta gestión tienen menos residentes, cobran menos dinero. El Ayuntamiento tiene un convenio con el ERA y la ayuda es en función de los residentes. Lo que mandan para la residencia, va para la residencia», indica sobre las acusaciones de deuda vertidas por la adjudicataria.

Para la primera edil pongueta el servicio presenta además carencias, como «falta de comida o de personal cualificado». En relación a los alimentos, Alonso indica que en febrero, y tras recibir aviso de las supuestas necesidades, el Ayuntamiento envió avituallamiento. «Luego dijeron que no era necesario y lo devolvieron, pero faltaba leche», apunta. Este verano, continúa Alonso, fue redactado un documento con «dos hojas de desperfectos», finalmente subsanados. «Estaba que daba pena», afirma.

En materia administrativa, Alonso señala que la empresa arrastra «deficiencias en la entrega de documentos» y «hasta la Sindicatura de Cuentas dijo que estaban mal hechos los pliegos de adjudicación», que datan del mandato de Foro. «El informe de auditoría está en Fiscalía», dice la alcaldesa.

Sobre el futuro de la residencia, el equipo de gobierno sostiene que su intención es mantenerla abierta. Una vez que la adjudicataria abandone la instalación, el Ayuntamiento se haría cargo provisionalmente del servicio, hasta la nueva licitación en cuyos pliegos están ya trabajando. No obstante, Alonso reconoce la dificultad de encontrar a empresas interesadas al tratarse de una residencia con diez plazas máximas. En caso de no recibir ofertas no descartan hacerse cargo del servicio.

Por otra parte, la alcaldesa celebraba ayer que este 2019 los tributos no estarán embargados, lo que supone «cinco mil euros más al mes que se destinarán a pagar deuda. Es un pequeño respiro».