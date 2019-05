El popular Justino Pérez, dispuesto a hablar con PSOE y Ciudadanos en Colunga El único edil que mantiene el partido, clave para formar gobierno, plantea una serie de «puntos imprescindibles» para las negociaciones J. GARCÍA COLUNGA. Miércoles, 29 mayo 2019, 00:19

La gobernabilidad del Ayuntamiento de Colunga está en manos del Partido Popular. El empate técnico a cinco concejales registrado entre PSOE y Ciudadanos, a pesar de ser la de los socialistas la lista más votada, ha situado al PP en una situación inesperada.

El candidato Justino Pérez ha llevado a su partido al peor resultado de la historia en el concejo, dejándolo con un solo concejal frente a los cuatro con los que contaba en el anterior mandato, con Máximo Villar al frente. «Parece que no me quieren», lamentó Pérez. No obstante, el edil popular tiene la llave para decidir quién se pondrá al frente del municipio los próximos cuatro años. Por ese motivo, el candidato conservador está elaborando sus propuestas para cuando llamen a su puerta. El fin es «plantear a quien corresponda los puntos imprescindibles para gobernar Colunga. No yo, sino quien tenga que gobernar. Y de las veinte o treinta cuestiones que ponga sobre la mesa habrá que negociar, aunque de momento no tengo interlocutor. Yo hablaré con los dos, no tengo ningún problema», aseguró Justino Pérez sobre PSOE y Ciudadanos.

La suma de la formación naranja y del concejal popular podría otorgar la mayoría al centro derecha y dejar a los socialistas en la oposición después de dieciséis años en el gobierno. La intención de Sandra Cuesta es, «como partido más votado», intentar formar gobierno. Por su parte, desde Ciudadanos José Ángel Toyos también es partidario de acceder al gobierno local.