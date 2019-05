«Prefiero que me llamen tránsfuga a cambiar mis ideas y principios» Charo Fernández en su despacho del Ayuntamiento. / XUAN CUETO «Me he sentido engañada y estafada por algunas administraciones, el Principado no invirtió nada en Ribadesella en esta legislatura» Charo Fernández Alcaldesa de Ribadesella GLORIA POMARADA RIBADESELLA. Lunes, 6 mayo 2019, 01:40

Charo Fernández (Ribadesella, 1965) se despedirá el próximo 26 de mayo de la alcaldía riosellana tras dos legislaturas, marcadas en su tramo final por una ruptura con Foro que la llevó a abandonar el partido en febrero, junto con cuatro de sus concejales. De estos ocho años de gobierno, dice llevarse en «el corazón» la rehabilitación de la rula y del El Cobayu. Sin perder de vista Ribadesella, Fernández afronta ahora el reto de desembarcar en la Junta como diputada de Ciudadanos por el Oriente.

-En una cifra, ¿qué grado de cumplimiento de su programa cree haber alcanzado?

-Un nueve sobre diez. Hay cosas que al no depender únicamente del Ayuntamiento es más complejo conseguir y más en una legislatura. Hemos hecho todo lo que pudimos y quiero agradecer el trabajo del equipo, lo conseguimos entre los seis concejales. No agradecer ese esfuerzo sería de una persona muy mezquina.

-En el capítulo de tareas pendientes queda el puente, el saneamiento, el dragado, los accesos a Guadamía, los huertos de La Mediana, la avenida de Tito Bustillo...En todos ellos ha aludido a la responsabilidad de terceros. ¿No cabe parte de autocrítica?

-La autocrítica que cabe es haber confiado en la palabra de la gente. Me he sentido engañada y estafada por algunas administraciones, desde el Principado que aquí no invirtió nada en esta legislatura, hasta Costas con la parcela de Guadamía. Quien manda en Costas en Madrid es un asturiano, Hugo Morán, ahí pongo el dedo. Es un engaño más, como el puente, que había dinero y había proyecto. También me arrepiento de no haber presionado más para hacer el aparcamiento en altura. A veces las resistencias internas son más difíciles de solventar que las externas.

- En esas resistencias internas, ¿hacia donde miramos, dentro de Ribadesella o del partido?

-No, con el partido no ha habido relación en estos cuatro años. No puede venir nadie de fuera a quedarse con nuestro trabajo, como Isidro Martínez Oblanca, que vino ahora en campaña, cuando en esta legislatura había pedido el puente de Arriondas y no se acordó del de Ribadesella.

-El PGO queda ahora en el tejado de la CUOTA, ¿va tan bien atado como para que no le encuentren ningún fleco?

-Un plan general es un encaje de bolillos tan complicado que es difícil que no tenga alguna cosa que haya que rectificar. Aún haciéndolo de la mano de la CUOTA estamos expuestos a que venga un juez y lo tumbe, pero creo que va lo suficientemente armado como para que no lo echen abajo. Nos encontramos con los dardos envenenados que venían de las Normas Subsidiarias, que son los espacios libres de uso público. Tuvimos dos reclamaciones encima de la mesa, una la pudimos solventar, y otra ahí está. Intentamos dejar amarradas todas esas reclamaciones, porque como nos dijo Cullía de la Maza aquí teníamos varias Villa Magdalena.

-¿En otro momento de la legislatura se habría planteado una segunda exposición pública?

-Los técnicos no encuentran motivo para ello. Un PGO es lo suficientemente importante como para dejarlo al margen de todas las disputas políticas, que es lo que hay detrás de lo que dice el PSOE.

-¿Se esperaba la contestación que ha suscitado la plaza de abastos?

-Está dentro también del ámbito de los debates electorales, hace unos años no hubiera pasado. De hecho ese proyecto de rehabilitar toda la zona es de hace tiempo y nadie lo discutió. La plaza no es segura y mientras yo esté aquí no se va a abrir.

-¿Por qué no han sacado adelante los presupuestos con una capítulo inversor abierto, como apuntaron meses atrás?

-Visto lo que pasó en uno de los plenos, en el que la concejal de Foro votó en contra de un tema que ya estaba cerrado, el interventor dijo que era un trabajo inútil hacer un presupuesto para que se echara abajo. A mí me pareció desde el principio que no debíamos hacerlo porque estamos metidos en un debate electoral casi desde febrero.

-La playa y la eterna pregunta, ¿quién tiene que hacerse cargo de ella?

-La playa es nuestra pero no es nuestra. Está dentro del ámbito de Costas pero el mantenimiento lo tiene que llevar a cabo el Ayuntamiento. La porquería llega de otros municipios a través del río, ¿tenemos que pagar nosotros todo? No es lógico. Si hubiera habido un acuerdo dentro de la Federación de Concejos se hubiera podido presionar en el Principado para que Cogersa se hiciese cargo. Si vamos más allá me pregunto por qué en Asturias no hay un estatuto de municipio turístico y no tenemos una financiación diferenciada los ayuntamientos que tenemos que acoger el triple de población de la que tenemos de derecho.

-Habrá quien no comparta todo esto que comenta en los concejos del interior, como que la basura del río procede de Parres o Piloña.

-A mí me consta que se estaban limpiando las márgenes del río Piloña y que no se estaba recogiendo. Tengo testigos que lo vieron en los alrededores del hospital. Esos troncos cortados llegaron a la playa de Santa Marina y eso es responsabilidad de todos, tenemos que ser solidarios. Hay empresas de turismo que se dedican días a limpiar el río, ¿por qué no lo hace Confederación?

Futuro político

-¿Quiénes la rondaron y por qué se decantó por Ciudadanos?

-Ciudadanos contactó conmigo hace un par de años y les dije que no. Sí que me había ofrecido Carmen Moriyón ser cabeza de lista por el Oriente. Podría estar en la misma situación ahora y sin haberme ido del partido, pero prefiero que me llamen tránsfuga a cambiar mis ideas y principios. También me rondó el PP y me ofrecieron determinadas cosas, me reuní con Teresa Mallada y si me decidí por Ciudadanos es porque el proyecto es más acorde a mis ideas. El porqué me fui de Foro en ese momento fue porque desde diciembre hasta entonces siguieron pasando cosas. La nota de dimisión fue después de una cosa que había pasado la semana anterior, que fue la gota que colmó el vaso. Fueron dos situaciones, una a nivel local y otra personal.

-¿Qué dos situaciones?

-Una sucesión de cosas desagradables, desde ocultarme convocatorias para organismos a los que yo representaba a muchas cosas más. Estas dos últimas prefiero ni decirlas porque implican un desprecio hacia otra persona del equipo de gobierno.

-¿Qué prioridades fija para el Oriente?

-Hay tres cosas fundamentales, empezando por el sector primario. En parte es el lobo y el jabalí, hay que darle respuesta desde el Principado. También la agricultura, hay que apoyar a quienes innovan. Y luego el mar, hay que luchar por unas cuotas de pesca que sean las que el sector necesita. Por otra parte está el turismo, que es la primera empresa del Oriente y tiene que cuidarse. Los problemas básicos son el transporte e internet. El saneamiento también es importante y el tercer eje sería la reactivación industrial, el Oriente es el centro del corredor cantábrico y estamos en una situación estratégica para implantar empresas de logística.

-¿Habrá afiliación a Ciudadanos?

-De momento voy como independiente.