La primera normativa sobre el ocle de arribazón entra en vigor en plena temporada Un tractor en la costa de Llanes durante la presenta campaña de arribazón. / NEL ACEBAL Desde hoy los rastrillos de los tractores no podrán superar los ocho metros y deberán guardar distancia de los recolectores a pie G. POMARADA LLANES. Martes, 20 noviembre 2018, 00:20

La recogida de algas de arribazón en la costa asturiana estrena hoy su primera normativa específica. Tras meses de trabajo por parte de la dirección general de Pesca Marítima, en colaboración con los propios ocleros, el texto definitivo se publicaba ayer en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) y durante la presente jornada estará ya en marcha, en plena campaña de recogida, que se prolongará hasta marzo.

Nueve son los artículos de la normativa autonómica, que contempla desde licencias a infracciones, pasando por los requisitos exigibles a los tractores. El de los vehículos es precisamente uno de los puntos más ordenados en el texto legal, que establece una distancia mínima de 2,5 metros de separación entre el tractor y el recolector que no esté utilizando ese medio. Los rastrillos están permitidos en la norma, pero no podrán superar los ocho metros. Otra cuestión ahora reglada es la penetración en el mar: los vehículos podrán operar en la orilla, pero en ningún caso el agua pueda sobrepasar los ejes de las ruedas traseras. Además, la maquinaria debe estar al corriente de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y no se permiten las labores de mantenimiento o arreglo dentro de la playa. La utilización de tractor deberá contar, asimismo, con previa autorización de la Demarcación de Costas en Asturias.

En cuanto a licencias, serán expedidas con una validez de un año y los ocleros deberán portarlas durante el desarrollo de la actividad, así como el documento acreditativo de su identidad. La dirección de Pesca Marítima se reserva también la facultad de designar zonas de recogida para cada licencia, en función de las solicitudes recibidas y del estado del recurso.

Por su parte, las sanciones serán las mismas que las contempladas en la ley de Pesca Marítima en Aguas Interiores y Aprovechamiento de Recursos Marinos. La misma legislación posibilita la inmovilización y decomiso de los vehículos utilizados para la comisión de las infracciones. La necesidad de la normativa, apuntan desde el Principado, surge del «incremento del número de licencias y de la rentabilidad obtenida».