«Lo primero que nos piden es la clave del wifi y no tenemos ni cobertura» Sotres. Raquel López y un cliente del hotel, durante la operación del pago con tarjeta. / NEL ACEBAL El sector turístico de la comarca clama contra unas conexiones que afectan a su actividad, desde el pago con tarjeta a las reservas digitales GLORIA POMARADA CANGAS DE ONÍS. Miércoles, 17 abril 2019, 00:12

Los turistas llegan a un establecimiento en la zona rural de la comarca, bajan sus maletas del coche y, mientras captan los primeros destellos de la inmensidad de la naturaleza que les rodea, lanzan una pregunta al recepcionista o camarero de turno. «¿La clave del wifi?». La demanda de conexión a internet se repite por los establecimientos turísticos de todo el Oriente, que salvan como pueden las limitaciones que aún perviven en los pueblos y que no solo afectan a la clientela, sino al funcionamiento de sus propios negocios.

De camino a dos de los enclaves más visitados de Asturias, Covadonga y los Lagos, La Riera es uno de esos núcleos afectados por una desconexión forzada. «Ahora llega la Semana Santa y probablemente estemos sin cobertura, cuando hay mucha afluencia colapsan las redes», explica desde el Hotel Peñalba la empresaria Olaya Nevares, con tres décadas de experiencia a sus espaldas. «Apostamos por quedarnos en el medio rural y hoy me pregunto si hemos hecho bien», lamenta. La problemática que describe es variada: la zona no dispone de fibra óptica y la velocidad contratada «no es la que llega realmente». Eso afecta, por ejemplo, a la hora de gestionar las reservas en plataformas digitales. «Siempre tenemos que tener una habitación bloqueada por si la reserva de internet no entra en el momento», explica. Esa previsión, fruto de su experiencia con episodios de desconexión, supone en ocasiones «dejar de vender una habitación». «Conocemos la tecnología, tenemos aparatos y 'apps', pero no los podemos utilizar. ¿Cómo podemos competir así?», se pregunta Nevares, quien alude además a la problemática por la irrupción de viviendas turísticas. «Se alquilan desde fuera y esa gente al no estar en el pueblo sí tiene conectividad», dice.

En la recién declarada Reserva de la Biosfera de Ponga, la situación se repite. Uno de los pueblos más afectados es el de Sellaño, donde los vecinos relatan cómo tienen que recurrir a medidas extremas para conseguir cobertura: desde subir a enclaves altos hasta hablar por teléfono en cuclillas, desde cualquier recoveco al que llegue un mínimo de señal. El hotelero David Alas, de Casa Ricardo, ha tirado de ingenio para superar las limitaciones a las que no encontraba respuesta desde las compañías. «Me tuve que buscar la vida y compré una antena de 500 euros que puse en febrero para prepararme para la temporada», explica este empresario pongueto que se define como un «superviviente rural». «Hice aquí una inversión y tengo dos hijos, que son los únicos del pueblo», destaca sobre su apuesta por permanecer en Sellaño.

También a Sotres, en pleno corazón de los Picos de Europa, se extiende el malestar por el «abandono» en materia de telecomunicaciones. «Aquí un día bueno hay 18 megas y para hacer las reservas por internet va lento. Dentro del bar no tenemos cobertura, hay que salir fuera para hablar», relata desde el hotel rural Casa Cipriano la familia López. En su día a día, tareas sencillas como el pago con tarjeta se ven incluso limitadas. «Los datáfonos, si la banda está ocupada, tardan mucho», explica la saga de hosteleros.

Desde Ribadesella, el empresario y presidente de Aritur, Sabino Martínez, indica que la situación en el concejo no es tan extrema, si bien existen quejas. «Con dificultad pero se navega, en la zona rural no tenemos la misma velocidad que en la villa. Si pagamos lo mismo que en Oviedo deberíamos tener el mismo servicio», dice. Su experiencia le ha demostrado que al habilitar red wifi en una casa rural «se alquila el doble», pues los clientes «ya no te preguntan cómo es la cama, ahora quieren saber si hay internet».

Superar la rentabilidad

Ante una situación que, entienden, les sitúa en desventaja, los profesionales del sector han buscado soluciones con éxito desigual. En concejos como Colunga, algunos han salvado las trabas de las compañías tradicionales recurriendo a cooperativas de redes abiertas. Otros, donde las opciones alternativas tampoco llegan, siguen llamando sin respuesta a las puertas de las operadoras. «No deberían mirar solo si es rentable por el número de habitantes», afean a las grandes compañías.

En la comarca oriental, más de la mitad de los habitantes viven en 'zonas blancas' de internet, hasta un total de 26.474 personas según los datos de 2018 de la Secretaría de Estado para el Avance Digital. La cifra de núcleos de población que no disponen de cobertura de redes de banda ancha de nueva generación, ni previsiones para su dotación por algún operador en el plazo de tres años en base a planes de inversión creíbles, alcanza por su parte los 584. Esa realidad contrasta con los objetivos marcados desde las administraciones. La Unión Europea, por ejemplo, establece en la Estrategia Europa 2020 que en ese año toda la población debería disponer de acceso a internet a una velocidad de treinta megas.