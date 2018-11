El Principado achaca el cierre de San Antolín a la falta de presupuesto Templo románico de San Antolín de Bedón, en Llanes. / JUAN LLACA Genaro Alonso apela también al convenio con los poseedores y adelanta que estudiará si «conviene» abordar la titularidad con el Estado G. POMARADA / L. RAMOS LLANES. Viernes, 23 noviembre 2018, 00:39

Casi dos meses después de la suspensión de las visitas al templo llanisco de San Antolín de Bedón, el consejero de Cultura, Genaro Alonso, explicaba ayer en la Junta General los motivos del cierre. La disponibilidad presupuestaria está detrás de la decisión, indicó a preguntas de la diputada de Podemos Lucía Montejo. «Tenemos 332 bienes de interés cultural (BIC) y la consejería no puede asumir de una sola vez el coste de mantenerlo abierto para dar cumplimiento a lo que recoge la norma», dijo en referencia a la legislación nacional y autonómica, que establece que en estos inmuebles catalogados «propietarios, poseedores o titulares deberán señalar un número mínimo de cuatro días al mes, durante al menos cuatro horas por día» para su visita pública.

A ese argumento replicó Montejo que «el problema no es que asuman de golpe la visita a los BIC, es que llevan sin hacerlo desde 1985 y desde 2001 -fechas de entrada en vigor de sendas normativas-». Un total de 195 de esos bienes, precisó Genaro Alonso, sí cuentan con «visita regulada».

Como ya adelantase este lunes en su visita al concejo de Llanes, la intención del consejero es «ampliar las visitas de San Antolín a otros periodos del año, aunque no sea todos lo viernes». Para ello apeló a la «colaboración» del Ayuntamiento llanisco, «cosa que no será fácil», auguró.

El titular de Cultura aludió asimismo como motivo de la suspensión al convenio con los poseedores, alcanzado para el periodo comprendido entre julio y septiembre. Ese acuerdo -el primero desde que en 2016 los propietarios de los terrenos cerrasen la finca alegando motivos de seguridad- tenía también el fin de «evaluar cómo van las visitas», dijo Alonso, quien considera la primera campaña un «éxito» al alcanzar las 700, todas ellas guiadas. «Cuando se escuda en el convenio lo hace de forma irregular, la visita no depende de que los poseedores quieran o no», replicó Montejo, quien apeló en ese sentido a la jurisprudencia sentada por casos como la Casa Castelao, en A Coruña, o el Castillo de Villasar de Dalt, en Barcelona. En base a las sentencias, sostuvo, «prevalece siempre el interés general frente al particular». También criticó la diputada regional de Podemos la concesión a los poseedores los derechos de imagen del conjunto monacal. «Lo que están haciendo es otorgar más derechos a unas personas que nunca han sido titulares», censuró a Alonso.

La cuestión de la titularidad no faltó en el debate plenario, durante el cual el consejero reconoció que hasta la fecha su departamento no ha abordado el asunto con el Gobierno de Pedro Sánchez. No obstante, defendió que su postura de reclamar la titularidad estatal del templo románico «no ha cambiado» y valorará si «conviene» mantener un encuentro con el Ejecutivo nacional al respecto.

Picos y Bustio

Durante la sesión plenaria de ayer también se abordaron cuestiones como el dragado del puerto de Bustio, que el consejero Fernando Lastra reconoció que lleva un notable retraso respecto a los plazos previstos. En la actualidad, apuntó, la actividad ha quedado suspendida debido a la llegada de la época de temporales, hasta la próxima primavera. También manifestó su intención de que se abra un debate acerca la posibilidad de implantar un «modelo de distrito federal» en el Parque Nacional de los Picos de Europa para mejorar su gestión.