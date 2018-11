El Principado dice que Picos necesita a «alguien que conozca la realidad social» Rodrigo Suárez Robledano a su llegada ayer a la consejería, en Oviedo, para la reunión. / ÁLEX PIÑA Lastra achaca la destitución de Robledano a «dificultades en la interlocución con vecinos y ganaderos». Su sustituto llegará en «dos semanas» GLORIA POMARADA / MARCOS GUTIÉRREZ CANGAS DE ONÍS / LUGONES. Martes, 6 noviembre 2018, 00:21

La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente busca dar un «giro» a la gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa con la destitución del ya excodirector de la vertiente asturiana, Rodrigo Suárez Robledano. Apenas veinticuatro horas después de que se hiciese público el cese y en el mismo día en el que la resolución aparecía publicada en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), el consejero Fernando Lastra abundaba ayer en los motivos que han llevado al departamento que dirige a tomar la decisión. La pérdida de confianza aludida en un primer momento está relacionada con la «dificultad» detectada desde la consejería en la «interlocución» de Robledano con «los agentes sociales, vecinos y ganaderos», indicó Lastra durante el acto de entrega de coches eléctricos para Picos, celebrado ayer en Lugones. Lo hizo acompañado de los codirectores de Cantabria y Castilla y León, Ángel Serdio y Mariano Torre, y con la ausencia de Robledano, que acudía a primera hora de la mañana a la sede de la consejería en Oviedo para mantener una reunión con sus responsables. Por el momento, sigue guardando silencio.

Lastra insistió en que el cese «hay que inscribirlo en un acto de normalidad para darle un nuevo impulso a la gestión del Parque» y destacó las «novedades» que afronta el espacio protegido, entre ellas la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión y «las disposiciones que trae el nuevo decreto». La previsión de las administraciones implicadas es que ese documento, considerado como la 'Constitución' del Parque, entre en vigor en 2019, tras descartar el plazo fijado inicialmente para este 2018, coincidiendo con el centenario.

En cuanto a los tiempos que se manejan para el nombramiento del nuevo codirector de la vertiente asturiana del Parque Nacional de Picos de Europa, Lastra dijo que «en un par de semanas» debería estar resuelto. El consejero de Medio Ambiente destacó que la capacidad de interacción con los agentes sociales de la zona y el conocimiento del entorno serán algunas de las claves del perfil que se busca. «Necesitamos a alguien que conozca la realidad social en la que vive el Parque», concluyó.

Medio Ambiente insiste en su intención de «darle un nuevo impulso a la gestión»«Los problemas del Parque Nacional no son solo culpa suya», sostienen los alcaldes

La labor de Robledano al frente de Picos a lo largo de los catorce últimos años, primero como director y en los siete últimos como codirector al quedar transferidas las competencias a las autonomías, ha generado oposición desde variados sectores. Uno de los más combativos ha sido el de la ganadería, que en los últimos meses ha protagonizado manifestaciones en contra del Parque Nacional. También los habitantes dicen sentir que «sobran» en el espacio protegido.

Sobre la mesa, el nuevo codirector se encontrará con esa búsqueda de equilibrio entre conservación y desarrollo de actividad, así como otras reivindicaciones históricas: desde la mejora de servicios e inversiones en infraestructuras a controles del lobo y compensación de los daños a la ganadería.

Sin contar con los concejos

La destitución de Rodrigo Suárez Robledano al frente de la vertiente asturiana de Picos de Europa ha generado en los distintos concejos con territorio en el espacio protegido, muy críticos en los últimos tiempos con la gestión, una opinión compartida: no toda la responsabilidad puede ser depositada en el excodirector. «Él era una parte importante pero no la única, por encima está la consejería», señaló el regidor de Amieva, Félix Fernández (Foro), que afeó también que la decisión se haya tomado a espaldas de los concejos. Consideró, además, que el cese puede estar relacionado con una maniobra política del PSOE de cara a las elecciones, un punto que también destacó el cangués José Manuel González Castro (PP). «Cesarlo de forma fulminante no soluciona el problema, hace falta interés por parte del PSOE y que Lastra afronte sus responsabilidades», dijo.

Desde Peñamellera Baja, el también popular José Manuel Fernández indicó que «muchos aspectos vienen regulados por leyes, no decide el codirector», por lo que su apuesta va encaminada a introducir «modificaciones en la normativa». Desde el vecino concejo de Peñamellera Alta, José Antonio Roque (Foro) reiteró que «no todo es culpa de él», pero recordó que «los vecinos dicen que no se avanzó nada». También confió en que con el nuevo codirector «el Parque empiece a funcionar» y para ello ve «buena disposición en Fano y Lastra». No obstante, abundó, el impulso pasa necesariamente por «inversión y menos restricciones».

Al futuro codirector le pide José Manuel Abeledo, alcalde de Onís e impulsor de la salida del concejo del espacio protegido, «atrevimiento, rebeldía e iniciativa para cambiar leyes y burocracia». Para el primer edil socialista «el problema del Parque no es quien gestiona, sino la ley y la burocracia y la falta de dinero».