El Principado realizará un estudio para ampliar la capacidad del puerto de Llanes En la zona deportiva comenzaron ayer las tareas de extracción de las algas acumuladas. / FOTOS: NEL ACEBAL Las tareas de extracción de algas están ya en marcha, pero el dragado de la zona pesquera no se ejecutará hasta después del verano G. POMARADA llanes. Martes, 10 marzo 2020, 07:48

Tres son los problemas identificados por la Consejería de Infraestructuras en el puerto de Llanes, que plantea para su solución medidas que van desde la actuación inminente a la realización de estudios que determinen cómo intervenir en un futuro. En ese último supuesto se encuentran las carencias de espacio que presenta la instalación portuaria, que se someterá a unos «estudios batimétricos de tal forma que nos indiquen qué tipo de proyecto tendremos que abordar para aumentar esa capacidad», señaló ayer el consejero, Juan Cofiño, durante la comisión de Infraestructuras de la Junta General. Indicó además que ese estudio cuenta con presupuesto para este año.

La falta de amarres del puerto es una situación denunciada en Llanes desde tiempo atrás. De hecho, tanto Ayuntamiento como pescadores se vienen mostrando partidarios de la ampliación, tanto para dinamizar la actividad pesquera como por motivos de seguridad, con el fin de que las embarcaciones se puedan resguardar en jornadas de temporal. En esa situación incidió precisamente el autor de la pregunta formulada al consejero, el diputado popular Álvaro Queipo, que recordó «el problema que hay para resguardar las embarcaciones con mala mar y las multas por dejarlas más tiempo en el pantalán de paso».

En el horizonte del medio plazo se sitúa la solución para el segundo de los problemas del puerto llanisco, el dragado. En estas semanas, la consejería tiene previsto realizar una primera intervención de cara a la campaña de la xarda, despejando el canal de navegación del puerto para mejorar el acceso al mismo y a la dársena pesquera. Una vez pasado el verano, Infraestructuras acometerá el grueso del dragado para «no afectar a la actividad turística». «La obra estaba pensada para 2021 porque podíamos acceder a fondos de pesca de la Unión Europea. Al ver la urgencia, hemos hecho una modificación presupuestaria para actuar de inmediato», defendió Cofiño. Adelantó además que desde su departamento barajan la opción de realizar un plan de dragados, inexistente hasta la fecha.

Por su parte, Queipo recordó que «el problema del dragado de Llanes no apareció hace un mes» y afeó al Principado el haber llegado a una «situación crítica». El popular censuró además a Cofiño que durante su visita a Llanes el pasado febrero se reuniese con los pescadores en la sede de la agrupación socialista. «Quien hace las obras no es el PSOE, es el Principado», criticó. A ello respondió el vicepresidente que dispone de una «agenda institucional y privada» y afirmó que se reunirá «en la sede del PP si me invitan».

Restos vegetales

Respecto a la tercera cuestión que afecta al puerto, la presencia de algas en la zona deportiva, la solución está ya en marcha. Ayer mismo daba inicio la extracción de los materiales vegetales acumulados en pleno centro de la villa, que generaban un mal olor motivo de críticas entre vecinos y negocios. La actuación cuenta con un presupuesto de 46.000 euros, financiados por el Principado, y se prolongará durante diez días. Consistirá en la extracción «con medios mecánicos de las algas y restos vegetales acumulados en los tres mil metros cuadrados de la zona más interior de la dársena deportiva, junto con su decantación para provocar la pérdida de humedad y su posterior transporte», indicaron desde el Principado.