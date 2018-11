El Principado volverá a habilitar las visitas a San Antolín de Bedón en 2019 Iglesia llanisca de San Antolín de Bedón, de estilo románico benedictino, con la valla que impide el paso al recinto. / NEL ACEBAL El consejero Genaro Alonso indica que está «en estudio» ampliar los días de apertura al público, así como los derechos de imagen GLORIA POMARADA LLANES. Martes, 20 noviembre 2018, 00:21

El templo llanisco de San Antolín de Bedón será de nuevo visitable en 2019. Con esa previsión trabaja la Consejería de Educación y Cultura, que ya este verano abrió la iglesia románica al público entre los meses de julio y septiembre, tras dos años de cierre. Fue la propiedad quien, en 2016, colocó una valla en el acceso a los terrenos con el fin, según explicaron entonces, de evitar posibles accidentes.

El objetivo del Principado, indicó el consejero Genaro Alonso durante su visita de ayer al concejo llanisco, es «abrir e incluso, si es posible, incrementar la campaña». El calendario de apertura, abundó, está «en estudio» y la consejería no descarta la contratación de más personal de guía dado el «éxito» de este verano, cuando recurrieron al «contrato menor». Entre el 20 de julio y el 28 de septiembre, San Antolín fue visitable cada viernes de 10 a 14 horas, tras llegar la consejería y la propiedad a un acuerdo. Al tratarse el conjunto monacal de un Bien de Interés Cultural (BIC), su apertura al público viene determinada por la ley de Patrimonio Cultural, que establece que sus «propietarios, poseedores o titulares deberán señalar un número mínimo de cuatro días al mes, durante al menos cuatro horas por día».

Esa obligación no se está cumpliendo en el bien llanisco, según viene señalando desde hace semanas la edil de Cultura Marisa Elviro (Vecinos por Llanes), que dice no entender «cuál es el motivo de que se hayan cancelado las visitas, pues son obligatorias por ley, con independencia de que sea verano o invierno y de la afluencia a las mismas». El consejero respondía ayer que «no se trata de cumplir o no cumplir», sino de «ponerlo a disposición de los ciudadanos y ese es el compromiso de la consejería».

El malestar del Ayuntamiento por el proceder de Cultura en las visitas llega también a los derechos de imagen, que se otorgan a los propietarios de los terrenos sobre los cuales se asienta el templo. Elviro sostiene que requirió una explicación a la consejería a través de una carta, pero ayer mismo Alonso apuntaba a que tal misiva no consta en su departamento. «No nos consta ninguna carta referida a los derechos de imagen, si tiene que plantear algo al respecto puede volver a hacerlo», instó a la edil. También le afeó a Elviro que «se quejó de un modo injustificado de muchas cosas», entre ellas de la falta de comunicación sobre su visita de ayer al aula de Cue. «Hemos comunicado que veníamos al alcalde», defendió el consejero.

Respecto a los propios derechos de imagen, Alonso adelantó que el «tema se revisará el próximo año, no vemos ningún problema en ese sentido».

Titularidad en el pleno

El templo benedictino románico llegó también ayer al pleno del Ayuntamiento llanisco, que aprobó por unanimidad la reclamación de su titularidad estatal. Para ello, el Consistorio se suma a la vía administrativa abierta por Podemos Asturias el pasado junio, y que pasa por declarar nulo o derogar un expediente de 1996 en el que detectan defectos de forma al ser de «defensa patrimonial» en lugar de «investigación patrimonial». De hecho, la cuestión llegó ya a finales del mismo mes a la Junta en forma de proposición no de ley, aprobada por unanimidad.

La tesis desde el ámbito local es que «la titularidad del Estado es irrefutable», pues en caso de que no existiese «claridad» en las pruebas, «se trataría de un bien vacante, que por definición es estatal», defendió Marisa Elviro.

La edil también recordó que en los últimos presupuestos generales del Estado existe una partida para la rehabilitación del templo. La partida fue incluida en las cuentas a petición de Foro y alcanza un total de 500.000 euros a repartir con Santa María de Obona, en Tineo.