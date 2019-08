Los principales concejos encaran la recta final del año sin presupuestos Llanes está a la espera de subsanar reparos del interventor, Cangas desiste de elaborarlos este 2019 y Ribadesella confía en hacerlo en octubre GLORIA POMARADA LLANES. Viernes, 16 agosto 2019, 00:54

Son la plasmación en cifras de las previsiones económicas del año, el documento que cuantifica los ingresos de un ayuntamiento y que recoge en qué se gastarán. A pesar de su peso en el día a día municipal, los principales consistorios de la comarca encaran la recta final del año sin aprobar sus presupuestos. La casuística detrás del retraso es variada en un año marcado por las elecciones de mayo y los posibles cambios de gobierno que plantearon. En Llanes, las cuentas se hicieron públicas precisamente en la campaña electoral, en la misma semana de los comicios. Sin embargo, tres meses después aquel documento de 18,6 millones de euros encargado a una empresa externa por 12.117,17 euros sigue en el limbo administrativo. «Hubo reparos del interventor», explica el concejal de Hacienda del cuatripartito, Lucio Carriles (PP). Esas consideraciones apuntadas por el informe del funcionario están ahora «tratando de ser subsanadas», abunda el edil, quien sitúa en septiembre la reunión con la empresa adjudicataria para introducir, «si procede», las modificaciones pertinentes. Las últimas cuentas aprobadas en Llanes se remontan a 2016 y desde entonces han venido prorrogándose. En 2017 el equipo de gobierno contrató a la misma empresa externa a la que ha vuelto a recurrir este ejercicio, pues en aquel momento el interventor municipal se negó a llevar a cabo los trabajos, labor a la cual no está obligado por ley. Aquellas cuentas no pasaron el filtro de Intervención. Mientras la situación del año en curso se «desbloquea», el cuatripartito anuncia que «entre octubre y noviembre» comenzarán «a hacer los de 2020».

Tradición de julio

En Cangas, una especie de norma no escrita emplazaba en los últimos años la aprobación presupuestaria al mes de julio. Este 2019 no ha sucedido y, de hecho, la previsión del equipo de gobierno es que las nuevas cuentas no lleguen a elaborarse este ejercicio. El alcalde, José Manuel González Castro (PP), apunta a la cita electoral como motivo de la prórroga y adelanta que este octubre comenzarán a trabajar en los presupuestos de 2020.

Al mismo mes de octubre apuntan en Ribadesella como fecha para aprobar cuentas. Tras su llegada al gobierno, el alcalde Ramón Canal (PSOE) denunció públicamente que sus predecesores dejaron «partidas a cero, como la de Turismo», tras el «derroche de los últimos días de campaña, con orquestas, fiestas...». De ahí la urgencia de unas cuentas que la anterior alcaldesa, Charo Fernández, quiso dejar aprobadas con una partida abierta de inversión, de modo que fuera el equipo entrante el que fijara el destino de esa partida. Sin embargo, terminó desistiendo. «El interventor dijo que era un trabajo inútil hacer un presupuesto para que se echara abajo», explicaba la exregidora a comienzos de mayo a este periódico.

A los casos de Llanes, Cangas y Ribadesella, ayuntamientos que manejan los mayores presupuestos anuales de toda la comarca, se suma en la lista de pendientes el consistorio pongueto. En su caso, las cuentas están prorrogadas desde 2009, ya que los números arrojan un resultado deficitario imposible de aprobar. Esa es la explicación apuntada por el equipo de gobierno de la socialista Marta Alonso, quien achaca la situación a la deuda heredada en 2015 del ejecutivo forista.

La situación podría no obstante dar un vuelco en 2020 gracias al conocido como canon de las eléctricas, adelanta la primera edil. «Estamos trabajando en una nueva ordenanza de cobro de los vuelos por transporte de energía, hidrocarburos y demás. Esperamos que a finales de año se pueda aprobar y que entre en vigor de cara al año que viene. Creemos que con los ingresos que pueda reportar sí podremos conseguir que el presupuesto no sea deficitario y aprobar por fin las cuentas», indica. La cuantía estimada de ingresos por ese canon en es de 60.000 euros.

A la par, el Ayuntamiento continúa con la tarea de saldar la deuda, que llegó a alcanzar los 1,5 millones de euros. «El problema es que la deuda es la que es, se avisó de que durante muchos años la vamos a tener y siguen empeñados por parte de sectores contrarios al equipo de gobierno en prestar su máxima colaboración a aquellos proveedores que necesiten incluso asistencia jurídica para demandar al Consistorio por cuestiones que se hicieron durante los gobiernos de Foro y URAS-PAS», denuncia la socialista. Uno de los últimos ejemplos, señala, es «una empresa que está defendida por la misma persona que defiende a Cándido Vega en muchos casos, entre ellos el del Tribunal de Cuentas».

Los cumplidores

A pesar de estos cuatro casos, los diez ayuntamientos restantes del Oriente sí han elaborado y aprobado sus cuentas de 2019 en tiempo y forma. Entre los más madrugadores se encuentran Piloña y Peñamellera Baja, que dieron luz verde a sus presupuestos en noviembre, con unas cuantías de 5,1 y 1,5 millones, respectivamente. En diciembre hacían lo propio Parres (4,98 millones), Amieva (1,02 millones), Peñamellera Alta (570.000 euros), Onís (800.000 euros) y Caravia (1,03 millones). Ya dentro de 2019 al grupo de los cumplidores se sumaban Colunga (3,89 millones), Ribadedeva (1,8 millones) y Cabrales (2,8 millones), todos ellos en el primer cuatrimestre del año.