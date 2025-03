«No es una prioridad hacer sendas o aceras», dice Cofiño sobre el vial de Loroñe

G. POMARADA colunga. Martes, 10 de marzo 2020, 00:27 | Actualizado 07:49h. Comenta Compartir

Entre los planes de la Consejería de Infraestructuras no figura habilitar una senda peatonal entre Loroñe y Gobiendes. Esa intervención, explicó el consejero Juan Cofiño ayer en la comisión del ramo celebrada en la Junta General, no figura entre sus competencias, pues su departamento no hace «sendas en el entorno de carreteras, hace carreteras». Indicó además que la postura es firme y «no se plantea como prioridad hacer sendas ni aceras por muy necesarias que sean». A ello precisó no obstante que está abierto a «hablar e impulsar» el proyecto con otras áreas de gobierno. «Soy buen conocedor de la zona y no niego la necesidad», apuntó. Desde Ciudadanos, el diputado Sergio García recordó que la «demanda vecinal existe y hay que darle solución». Más que una senda, precisó, sería necesaria una «acera de servicio», pues conectaría con la parada de bus de la N-632 y daría respuesta al «tránsito hacia las playas en verano». El parlamentario planteó además que el vial tenga «forma de 'Y'» para conectar con la iglesia de Gobiendes y facilitar así la visita de los peregrinos. García instó por ello al Principado y al Ayuntamiento de Colunga a «ponerse manos a la obra». A la Junta acudió también el concejal José Ángel Toyos, que incidió en la urgencia de «hacer los deberes y cumplir con los compromisos».

Según explicó la alcaldesa Sandra Cuesta (PSOE) en el Pleno de la pasada semana, los planes del Consistorio pasan por realizar un anteproyecto, siempre que sea posible desde el ámbito municipal. Para ello, el Ayuntamiento renovará este ejercicio, mediante una inversión contemplada en el presupuesto, programas que permitirán a sus técnicos proyectar, una herramienta no disponible hasta la fecha.