Priscila Alonso toma «sin miedo y con respeto» el relevo de Ardines en Llanes Priscila Alonso muestra su insignia de concejala mientras el alcalde, Enrique Riestra, y varios ediles socialistas aplauden. / NEL ACEBAL La nueva edil señala que el rumbo político de IU no va a cambiar tras la muerte de su compañero y reclama un pronto esclarecimiento del crimen LUCÍA RAMOS LLANES. Viernes, 12 octubre 2018, 00:53

«El legado de Javier Ardines no lo apagaron en Belmonte de Pría, ya que muchos portaremos con la mayor dignidad y entrega este estandarte». Con estas palabras tomaba ayer por la mañana posesión de su plaza como nueva concejala de IU en Llanes Priscila Alonso, quien se encargará de sustituir al edil asesinado el pasado 16 de agosto. Es un reto que afronta, indicó, «sin ningún miedo, pero con mucho respeto y responsabilidad, no sólo por el cargo, también por el alto nivel que dejó Javi». Un compañero y amigo de quien Alonso dijo que era «una persona íntegra, con valores claramente de izquierdas. Siempre fue directo, claro y bravo, como la mar», añadió, y advirtió que la muerte del concejal no va a cambiar el rumbo político de la formación. «Él era quien gestionaba, estaba presente y trabajaba día a día con los compañeros del Ayuntamiento, pero todas las decisiones las consensuábamos en la asamblea y así seguirá siendo», apuntó.

La nueva edil también quiso dejar claro que la figura de Ardines va a seguir presente en el concejo. «Javi siempre va a estar con nosotros porque era nuestra guía y pensamos seguir adelante con todo lo que luchó», aseveró. En este sentido, reconoció que quedan por delante «muchos retos» y que es consciente de que en su nuevo puesto como concejala encontrará obstáculos, pero se mostró decidida a continuar con dos de los grandes proyectos que su compañero tenía entre manos antes de morir. «Vamos a sacar adelante el nuevo plan urbanístico, pues consideramos que se debe construir de forma ordenada y respetando el entorno, y la convocatoria de plazas, ya que queremos dotar al Ayuntamiento de una plantilla profesional en la que el acceso a la función pública se rija por los principios de igualdad, mérito y capacidad», explicó. «Intentaremos hacerlo conscientes de que van a ser muchas las trabas, pero la vida sigue y si no se nos va, o nos la arrebatan, como ya ha pasado, trataremos de llevarlas acabo. Si no es así, habrá otros que nos suplirán y llevarán nuestra voz y nuestro sentir», agregó.

Alonso también aprovechó para volver a reclamar una pronta resolución del crimen de su compañero. «Exijo que se siga haciendo todo lo posible para que se esclarezcan más pronto que tarde las causas de este asesinato, para que se dé con sus asesinos, con el móvil y con los inductores, si los hubiera», señaló. Es, además de una obligación de los poderes públicos, apostilló, «una necesidad para todos, en especial para su familia, a la que nunca le devolverán a su ser querido, pero que precisan de este acto de justicia para tener el necesario duelo. Que no se quede sin resolver», insistió.

En el Pleno extraordinario de ayer también estuvo presente el coordinador de IU en Asturias, Ramón Argüelles, quien recalcó la honradez de Priscila Alonso, así como «la ilusión y las ganas de trabajar» con las que llega al Ayuntamiento de Llanes. Como hiciera la nueva edil, Argüelles reclamó también el rápido esclarecimiento del asesinato de Ardines. «Nos preocupa que si se dilatan mucho las investigaciones proliferen otras situaciones», manifestó, en relación a las amenazas recibidas por la alcaldesa de Riosa y por un concejal de Podemos en Oviedo, entre otros. «Es importante que se resuelva ya para que esto no sea una dinámica que vaya 'in crescendo'. Hay que entender las discrepancias políticas, pero las vidas de las personas no se pueden poner en juego por representar a los vecinos en un ayuntamiento», abundó.

«Aguas turbulentas»

Del mismo modo, el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, se refirió a Alonso como «una mujer brava y preparada para tomar el legado de Javi» y manifestó su confianza en que se resuelva pronto el crimen de su compañero y amigo, a quien prometió honrar trabajando. «Tenemos muchos retos por delante, como la oferta de empleo público con casi cincuenta plazas y un plan urbanístico digno», apuntó, e indicó que «estamos navegando en aguas turbulentas», en referencia a las complicaciones con que su equipo de gobierno se está encontrando en esta legislatura.

Durante la sesión plenaria de ayer se aprobaron, además, varias actas de sesiones anteriores, el estudio de implantación del proyecto de enlace de las líneas eléctricas de Igena y Ardisana, así como la cuenta de 2017.