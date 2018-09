Una profesora de Infiesto, entre los finalistas a los premios Educa

Una profesora del ciclo de infantil del colegio público L'Ablanu de Infiesto ha sido seleccionada en la fase final de los prestigiosos premios Educa, en su segunda edición. La docente, Susana De Iscar, se mostró ayer gratamente sorprendida por la noticia, puesto que no era conocedora de la candidatura. Los candidatos pueden ser docentes en activo en el curso 2017-2018, adscritos a un centro público, concertado o privado de España, de cualquier etapa educativa y enseñanzas regladas, desde la Educación Infantil hasta la Universidad.«Son unos premios cuyas candidaturas deben presentar los alumnos, ex alumnos o familiares», explicó De Iscar que no sabe quién impulsó su propuesta.

Los premios Educa Abanca, buscan el reconocimiento público de los grandes docentes «que viven y disfrutan de su trabajo, educan para la vida a su alumnado y se involucran al máximo en todo el proceso educativo, tanto dentro como fuera del aula». En la primera fase fueron presentadas un total de 1.600 candidaturas, de entre las que se seleccionaron a 147 docentes que pasan a la fase final. A partir de ahora se establecerá un nuevo proceso de selección, siguiendo la trayectoria de estos docentes en el último año, para seleccionar a un último grupo de diez candidatos.