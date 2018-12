El proyecto para el río San Miguel empezará «de cero», dice Pueblu Ricardo Cangas señala que el saneamiento de 2009 «ya no es válido». El nuevo plan se redactará con los 50.000 euros de las cuentas autonómicas JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Sábado, 22 diciembre 2018, 00:21

El portavoz de Pueblu Ribadesella, Ricardo Cangas, despejaba ayer las dudas existentes en torno al saneamiento de la cuenca del río San Miguel, actuación que ha quedado reflejada en los presupuestos del Principado para 2019 con una partida de 50.000 euros que se destinarán a la redacción de un nuevo proyecto, «porque el anterior, elaborado en 2009, ya no es válido para los técnicos, ya se murió y hay que hacer uno nuevo». Cangas reconoció que sus aspiraciones, cuando plantearon sus enmiendas presupuestarias a Podemos Asturies e IU, «eran mucho mayores, pero esto es una primera piedra de toque, una forma de revitalizar un proyecto que estaba durmiendo el sueño de los justos». Ahora solo espera que, entre todos los miembros de la corporación, logren mantenerlo vivo para que no vuelva a pasar lo mismo. En especial, reclamó mayor empuje por parte de la agrupación socialista de Ribadesella para que este saneamiento salga adelante.

En sus enmiendas presupuestarias, Pueblu también había reclamado fondos para redactar un proyecto para la construcción de una residencia de mayores en Ribadesella, una partida para recuperar el comedor escolar en el colegio público y otra para crear una oficina de normalización lingüística en el concejo. Esta última contará con asignación presupuestaria, aunque el concejal no pudo concretar la cantidad.

Quien también presentó enmiendas a los presupuestos vinculadas con el concejo de Ribadesella fue el grupo parlamentario de Ciudadanos. En concreto, ocho actuaciones que sumaban un importe global de 1.330.000 euros. Entre ellas, el estudio para construir un puente que comunique el pueblo de Cueves del Agua con la carretera N-634. «Consideramos que es una manera de acercar los vehículos de urgencias y emergencias a los pueblos de esa zona, acortando veinte minutos la llegada de los mismos», explicó Luis Fuentes.

La actuación se intentó hace muchos años, pero los vecinos la rechazaron para evitar la masificación del pueblo. Como ese aglomeración ha llegado incluso sin puente, Ciudadanos cree que es hora de retomar el proyecto «para dar una solución a los vecinos acercándolos al centro de salud». La formación naranja también reclamó actuaciones en las dos carreteras que unen el municipio con el de Parres. Por un lado, la AS-342 a través de Linares y Alea. Por otro, la AS-341 por El Carmen y Calabrez hasta Collía.

También pidieron la reparación de la pista que une Torre con el alto La Gavia y la ejecución de una senda costera entre las playas de Santa Marina y Vega «con áreas de descanso y miradores». Para el pueblo de Vega pidieron el saneamiento, «al tratarse de un pueblo masificado en verano»; para el colegio público el comedor escolar y para el puerto pesquero un dragado que permita la entrada y salida de embarcaciones con normalidad «porque hay veces, en bajamar, que no puede entrar ni la embarcación de la Guardia Civil», lamentó Luis Fuentes.

Rotonda de Guadamía

En otro orden de asuntos municipales, la alcaldesa Charo Fernández respondía ayer al tema de la glorieta exigida por los empresarios del polígono industrial de Guadamía. Aseguró que en los ocho años que lleva en la alcaldía «jamás me han planteado este tema». No obstante, en las últimas horas se ha interesado por la cuestión y pudo constatar que «no hay ninguna rotonda proyectada en esa parcela, sino un ensanchamiento que nunca se hizo y no sé por qué». Anunció la regidora que el Ayuntamiento pretende adecuar la parte exterior de la nave municipal de obras, cerrando también la parcela. «Ahora bien, si se puede ensanchar esa parte final no hay ningún problema, pero allí no hay proyectada ninguna glorieta. Lo que queremos es lo mejor para el polígono, ya que el futuro de Ribadesella pasa porque tenga buenas condiciones para la implantación de nuevas empresas», zanjó.