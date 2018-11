El PSOE advierte de que hay «muchas deficiencias» en la avenida de Tito Bustillo Trabajos de hormigonado, ayer, la avenida Tito Bustillo. / NEL ACEBAL El equipo de gobierno de Foro señala que la comisión informativa sobre las obras se convocará «una vez que tengan todos los datos» JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Viernes, 23 noviembre 2018, 00:38

Las labores de hormigonado que se están llevando a cabo en el tramo central de la avenida riosellana de Tito Bustillo obligarán a realizar nuevos cortes puntuales en la carretera local RS-2 a lo largo de la presente jornada. Las restricciones al tráfico comenzarán a las nueve de la mañana y se prolongarán hasta las dos o tres de la tarde, «hasta que finalicen esos trabajos que se ejecutan frente a la cueva, coincidiendo con la descarga de las hormigoneras», apuntó el teniente de alcalde, Pablo García. Por ese motivo, se recomienda a los vecinos y usuarios el uso de recorridos alternativos. Según el concejal, el hormigón aún tardará alrededor de una semana en secar, por lo que el tráfico se seguirá regulando en la zona con la ayuda de semáforos.

Pablo García aseguró que en estos momentos las obras «marchan a buen ritmo» y espera que finalicen «lo antes posible para no ocasionar más molestias» a los vecinos. Sin embargo, en el PSOE creen que se trata de un proyecto que «se dejó avanzar demasiado con muchas deficiencias» y que a día de hoy «aún no se sabe cómo va terminar», según apuntó Secundino Díaz Cayuela. Entre esas deficiencias destacó una, el escaso ancho de la calzada en alguno de los tramos en los que no se alcanzan los seis metros de ancho exigidos en el proyecto. «Nos tememos que habrá que picar cueto y en algunos casos expropiar propiedad privada», aventuró Cayuela.

El PSOE insiste en la necesidad de convocar una comisión informativa para abordar los muchos problemas que ha generado esta obra, comisión que se reclamó en los dos últimos plenos, pero que sigue sin anunciarse. Cayuela piensa que todo se debe al «aparente desprecio» del equipo de gobierno hacia lo público. Por su parte, Pablo García afirmó que esa comisión se convocará «una vez tengamos todos los datos».

Díaz Cayuela cree que la renacida polémica en torno al futuro de la plaza de abastos es una «bomba de humo» que se lanzó para que los riosellanos se olvidasen de los muchos problemas que están causando las obras que se ejecutan en la avenida de Tito Bustillo. No obstante, el concejal señaló que el Partido Socialista apuesta por «mantenerla en pie, porque no es tan costoso como se dice». A partir de ahí, habrá que buscar las alternativas posibles de uso. «Aunque yo, a nivel personal, apuesto por conservar todo aquello que merezca la pena. El que la quiera tirar que lo incluya en su programa electoral y que los vecinos decidan», añadió Cayuela.

El concejal socialista se desmarcó de las soluciones planteadas hace siete años por sus compañeros de partido. En 2011 el PSOE proponía sustituir la plaza de abastos por un aparcamiento en altura de tres plantas. Cayuela cree que se trataba de «simples ideas, pero nada serio», propuestas aportadas a un concurso de ideas en el que también había entrado la fábrica de Albo.

Impugnación del inventario

Por último, Secundino Díaz Cayuela desveló que la asociación de vecinos de Lloviu piensa impugnar el acuerdo plenario en el que se probó el inventario municipal de caminos. «Un inventario que se aprobó por todos los grupos menos nosotros, con cinco expedientes abiertos, sin definir, y uno de ellos afectando a un concejal de Foro que aprobó el inventario. Algo que es totalmente irregular, así que veremos que es lo que dicen los técnicos municipales cuando reciban el escrito de impugnación», zanjó el socialista.