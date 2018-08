El PSOE advierte que Ribadesella incumple el techo de gasto con el uso del remanente Los miembros de la oposición ayer, durante el Pleno celebrado en Ribadesella. / JUAN LLACA Varias de las inversiones previstas, indican, no son financieramente sostenibles y superan el límite establecido, lo que «condicionará los presupuestos de 2019» JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Jueves, 30 agosto 2018, 00:06

Los votos de Foro, PP y Pueblu, diez de los doce concejales que asistieron al Pleno ordinario celebrado este miércoles en el Ayuntamiento de Ribadesella, sirvieron para aprobar inversiones por un importe de 798.700 euros con cargo al remanente, al ahorro de tesorería. Con la única ausencia de la concejala no adscrita, Verónica Blanco, al final solo el PSOE votó en contra de la propuesta. El 'no' del Partido Socialista se ampara en el informe de intervención, según el cual, tres de las actuaciones propuestas no son financieramente sostenibles, «por lo que el Ayuntamiento acabará incumpliendo el techo de gasto que tiene establecido, condicionando los presupuestos de 2019», apuntó Secundino Díaz Cayuela.

Las tres inversiones que financieramente no son sostenibles según el informe de intervención -los planes de fachadas previstos en el casco histórico y en El Cobayu, además de la área recreativa y huertos urbanos de La Mediana-, suman un montante de 285.000 euros, cantidad con la que, según el PSOE, el Ayuntamiento superará su techo de gasto. «Para el resto de inversiones el interventor no sabrá si son financieramente sostenibles hasta que se presenten cada uno de los proyectos», añadió Cayuela.

Atendiendo a este razonamiento, el PSOE pidió ayer un voto individual para cada una de las diez inversiones propuestas, al entender que unas son prioritarias y otras no. Y entre estas últimas situaron los 200.000 euros incluidos en un paquete para caminos no definidos, «para gastarlos como les dé la gana», afirmó Secundino Díaz Cayuela.

Los concejales socialistas preguntaron por el informe de intervención, pero en ese momento, «la alcaldesa nos quitó la palabra y cuando se lo preguntamos al interventor cerró el pleno y nos dejó sin opción alguna, algo absolutamente increíble que raya lo impresentable», añadió José Luis Díaz Bermúdez. El portavoz socialista tampoco ve «ética ni moralmente presentable que dos partidos se quieran gastar los ahorros de todos». Lo «lícito», dijo, es que se hubiesen consensuado algunas de las obras a ejecutar. El PSOE propuso un proyecto de accesibilidad para La Cuesta y el mantenimiento de la Plaza de Abastos.

Sobre el acuerdo alcanzado en el Pleno, el portavoz de Pueblu, Ricardo Cangas, subrayó que, por mucho que se diga que esto es un acuerdo de Foro y PP, «quiero dejar bien claro que no es así, que esto es un acuerdo de quienes hemos votado a favor en el Pleno». Es decir, de tres partidos políticos. Gracias a ese entendimiento, recalcó, el Ayuntamiento de Ribadesella invertirá 798.700 euros de un remanente acumulado de tesorería que, según los últimos datos, rondaba los 2.100.000 euros. Esto significa que aún quedarían en caja más de 1,3 millones de euros.