«El PSOE busca excusas para votar contra el PGO», dice Vecinos por Llanes La formación afea a los socialistas que «sus intereses son otros», como «demostraron en su anterior intentona: especulación salvaje» G. POMARADA LLANES. Martes, 9 abril 2019, 00:38

Sin haber llegado aún a Pleno, la votación del documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación (PGO) de Llanes ya está generando posiciones encontradas. Tras señalar el PSOE que no aceptarán que ese texto se vote «atropelladamente» y sin tiempo para estudiarlo en profundidad, ayer mismo desde Vecinos por Llanes les acusaban vía comunicado de «buscar desesperadamente excusas para justificar ante los llaniscos su voto en contra». Y lo van a hacer, dicen, porque «sus intereses son otros». «Ya lo demostraron en su anterior intentona: especulación salvaje y ciudad lineal. Pérdida de identidad de los pueblos y falta de previsión en infraestructuras para esa avalancha de viviendas que, como un cáncer, invadirían nuestro concejo hasta matar a la gallina de los huevos de oro», sostienen.

Desde el partido del alcalde Enrique Riestra rechazan además la falta de participación en la redacción del plan. Afirman en ese sentido que «todos han tenido la oportunidad de participar», a excepción «al parecer del PSOE, que no quiere mezclarse con el pueblo llano y no participa por no habérsele ofrecido un palco 'vip'».

Respecto al momento en el que se resolverán las alegaciones, Vecinos por Llanes coincide con los socialistas en que corresponderá a la próxima corporación y «por eso los llaniscos, que están hartos de no tener un plan que les dé seguridad, que sea legal y socialmente aceptado, no se van a creer tantos cuentos y querrán que de una vez se apruebe el plan por el que se manifestaron». Desde la agrupación de electores reconvertida a partido político recuerdan al PSOE llanisco, en un símil histórico, cómo «desistimos de aquella aberración que perpetraban y contra la que el 2 de mayo se levantó el pueblo de Llanes con la misma rabia que los madrileños otro Dos de Mayo dijeron que no a la invasión francesa».