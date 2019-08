El PSOE denuncia el «lamentable» estado de la estación de autobuses Los ediles socialistas han registrado una solicitud en el Ayuntamiento para que se lleven a cabo las labores de limpieza y mantenimiento oportunas L. R. LLANES. Viernes, 23 agosto 2019, 01:12

El grupo municipal socialista registraba ayer un escrito en el Ayuntamiento de Llanes en el que denuncian el «lamentable» estado que presenta la estación de autobuses de la villa y exigen que se tomen una serie de medidas para mejorarlo. Según indicaron en un comunicado, fueron varios vecinos los que, durante los últimos días, se pusieron en contacto con los concejales de la oposición para «mostrar su malestar por el estado y falta de mantenimiento de la estación».

Algo que, agregaron, pudieron comprobar ellos mismos tras hacer una visita a las instalaciones. «Presenta un lamentable estado de conservación, con varias deficiencias como goteras, falta de limpieza, falta de pintura en las paredes interiores, aseos cerrados, fachadas sucias y un entorno con falta de mantenimiento, impropias de una instalación municipal por la que pasan todos los días muchos usuarios y que se incrementa notablemente en verano con la llegada de muchos visitantes y turistas, lo que en nada beneficia a la imagen de Llanes», lamentaron.

Los socialistas criticaron duramente que «se gasten más de 75.000 euros en un bus playa que no utiliza prácticamente nadie y no dedicar ni un euro a labores de mejora y mantenimiento de la estación en cuatro años». En este sentido, agregaron, ya solicitaron hace tiempo una copia del convenio suscrito entre el Consistorio y el Consorcio de Transportes de Asturias, así como la relación de ingresos en concepto de billetes de los últimos años para conocer el «coste real» del servicio. Una información, afearon, que aún no se les ha facilitado por parte del equipo de gobierno cuatripartito. En contraprestación, apuntaron con ironía, «la empresa adjudicataria cerró la oficina de emisión de billetes -excepto los meses de verano-, siendo sustituida por una máquina que ha complicado la labor a los usuarios, sobre todo a las personas mayores».

Por todo esto, desde la oposición solicitan que «de modo urgente se realicen las labores de mantenimiento y limpieza necesarias para que la estación recupere el aspecto acorde con lo que se espera de una instalación municipal y la primera imagen que reciben muchos turistas y visitantes que utilizan el autobús como medio de desplazamiento». Reclaman, asimismo, que se garantice la apertura de los baños públicos durante todo el tiempo que la estación permanezca abierta y que «se programe den forma habitual la limpieza y mantenimiento de las zonas verdes del entorno de la estación».