El PSOE estalla contra los horarios de los plenos y abandona la sesión Momento en el que los concejales socialistas abandonan el pleno en señal de protesta. / JUAN LLACA «El acuerdo que se alcanzó a principios de la legislatura no se cumplió ni una vez y ponen las horas que más nos perjudican», criticaron los socialistas LUCÍA RAMOS LLANES. Martes, 24 julio 2018, 00:11

Un pleno en el que la tensión se podía cortar con un cuchillo. Es lo que se vivió ayer en el Ayuntamiento de Llanes durante una sesión en la que no faltaron las habituales discusiones y en la que los miembros del grupo municipal socialista llegaron a abandonar la sala durante varios minutos. Lo hicieron en protesta a los «continuos incumplimientos» del acuerdo alcanzado por la corporación al inicio de la legislatura para regular la celebración de los plenos. «Se dijo que se harían durante los primeros quince días de los meses impares y a las diez de la mañana, pero eso no se cumplió ni una sola vez. Al contrario, el alcalde elige las horas que más nos perjudican a los miembros de la oposición», afeó el portavoz del PSOE, José Herrero. Así, agregó, durante el invierno se vienen celebrando a las cuatro y media de la tarde, «pues saben que yo por mi trabajo no puedo acudir», y cuando ya finalizó el curso lectivo «van y los cambian a la una y media, para perjudicar a otros concejales socialistas», indicó. Advirtió, asimismo, de la falta de las actas de plenos anteriores.

El edil mantuvo además un tenso enfrentamiento verbal con el segundo teniente de alcalde, el popular Juan Carlos Armas, durante los cinco minutos de receso marcados por el alcalde en la recta final del pleno.

También la residencia de la Fundación Faustino Sobrino se coló varias veces en el pleno, generando aún más crispación entre los grupos. Una de ellas en boca del portavoz socialista, quien manifestó haber tenido acceso a dos escritos registrados el pasado febrero en el Consistorio por una trabajadora del centro en los que ésta denuncia supuestas presiones por parte del gerente para que se reincorpore a su puesto, del que falta desde enero de este año por estar de baja médica. Según manifestó Herrero, ambos escritos fueron destinados al alcalde, por lo que le exigió que tomase medidas para poner fin a esta supuesta situación y evitar que se repita.

La corporación aprobó por unanimidad dar el nombre de Ramón Sobrino a una calle

En los escritos en los que la trabajadora de la residencia pide al regidor, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes), que tome las medidas pertinentes, asevera que tuvo que soportar comentarios del gerente tales como «me da la sensación de que usted me está tomando el pelo», «si tengo que hacer un ERE en este momento usted está en el primer lugar» o «haga usted un giro de 180 grados y yo me olvido de todo», entre otros.

«Esto es algo gravísimo, es impresentable», criticó José Herrero ayer, durante la sesión plenaria. El portavoz municipal socialista utilizó el turno de ruegos y preguntas para cuestionar al alcalde si era conocedor de dicha situación, a lo que el regidor prometió responder por escrito. «Ha impuesto usted un estado dictatorial. Ha impuesto el miedo en este Ayuntamiento y lo ha trasladado la Fundación Faustino Sobrino, donde se está forzando a una trabajadora a reincorporarse a su puesto pese a estar de baja», afeó el socialista a Riestra.

5 millones de remanente

Ayer también fue el momento en que la concejala de Hacienda, Marián García de la Llana, dio cuenta de la liquidación presupuestaria de 2017, que arrojó un remanente de tesorería de cinco millones de euros. Una cifra que generó cierta controversia, pues incluye los 1,3 millones ya comprometidos a inversiones financieramente sostenibles, por lo que realmente sería de 3,6 millones. Riestra recalcó que «los números cantan y son datos objetivos, más allá del intento de salvar los muebles desde el grupo que gestionó este concejo como si fuese una fiesta», en referencia a los socialistas.

En medio de un pleno marcado por la tensión, solo el médico y exalcalde llanisco Ramón Sobrino de la Vega fue capaz de poner de acuerdo a la corporación al completo. Todos los concejales votaron a favor de su nombramiento como hijo predilecto de Llanes, así como de darle su nombre a la vía que discurre entre la rotonda de la circunvalación y el parking de autocaravanas, pues fue él mismo quien impulsó su creación durante sus años de mandato.