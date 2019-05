El PSOE exige paralizar la aprobación del PGO llanisco por «falta de informes» Erique Riestra, a la izquierda, conversa con los ediles socialistas tras el Pleno de la pasada semana. / N. A. Los socialistas registrarán hoy su solicitud, y alegan también que no se les entregó la documentación «en un plazo adecuado para su estudio» L. RAMOS LLANES. Lunes, 13 mayo 2019, 01:47

Aún no pasó por el Pleno el futuro Plan General de Ordenación (PGO) de Llanes y ya se avecina tormenta. El grupo municipal socialista hacía pública ayer, mediante un comunicado, su decisión de exigir la paralización de la aprobación del planeamiento prevista para esta misma semana. Según indicaron, su intención es solicitar, a primera hora de hoy y a través del Registro Municipal, «la suspensión de la Comisión Informativa -convocada para hoy a las once de la mañana- y subsiguiente Pleno para la aprobación inicial, por no haber sido entregada la documentación en un plazo adecuado para su estudio». Aseveraron, asimismo, que faltan documentos «preceptivos y vinculantes», por lo que entienden que «los acuerdos que se tomen en estas condiciones, en esta primera fase aprobatoria del plan, son nulos».

Los concejales del PSOE llanisco recordaron cómo ya el pasado 5 de abril denunciaron públicamente la «nula participación» de su partido, «a pesar de tener el mayor grupo en la vigente corporación municipal», en el proceso para dotar al concejo de un nuevo planeamiento urbanístico. Ya entonces afearon que no se les hubiera entregado el borrador de aprobación inicial y advirtieron de «la tentación de que se llevara a Pleno atropelladamente, sin que se nos diera un plazo adecuado para el estudio detallado de un documento de la máxima importancia para la vida de los llaniscos». También criticaron duramente «la incapacidad del equipo de gobierno de planificar todo los trabajos previos del Plan General de Ordenación adecuadamente».

Pese a esto, agregaron los ediles, el 7 de mayo se les convocó «a última hora de la mañana» para la citada Comisión Informativa, previa al Pleno, no pudiendo recoger la correspondiente documentación hasta el pasado miércoles. Una documentación que, apuntaron, consta de «más de dos mil folios», sin contar con una «pequeña» parte que ya se les había hecho llegar en febrero. «Esto supone que no hay plazo material para su estudio, a pesar de nuestra advertencia y de que el Ayuntamiento disponía del documento desde los últimos días del mes de marzo, en concreto desde el 26», aseveraron. Algo que, a su parecer, «muestra la falta de transparencia y la opacidad del cuatripartito, con el alcalde, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes), a la cabeza». Aspecto, recalcaron, que «incluso abarca al grupo municipal de Foro -perteneciente al equipo de gobierno-, pues según indicó su portavoz, desconocía el documento de aprobación inicial y los informes finales».

De un examen «somero», agregaron los socialistas, «se desprende que la documentación no está completa». «Faltan informes preceptivos y basta para ello leer el informe de la arquitecta, que advierte que el mismo está 'condicionado' a que se soliciten, lo que se llevó a cabo tarde, sin que pudieran ser incorporados, por no estar contestados o en plazo para contestar», explicaron. Y se mostraron «sorprendidos» de que, sin los referidos informes, «el equipo redactor finalizara sus trabajos y emitiera su informe», así como de que «el secretario, en su informe final, no señalara la inexistencia de esta documentación, que sí señala la arquitecta y que no se puede obviar». Se trata, manifestaron, de «vicios que impiden la aprobación y que pudieran generar presuntas responsabilidades de variado orden». Es por ello por lo que exigieron la paralización del proceso.

Así las cosas, desde el grupo municipal socialista calificaron de «lamentable» la reacción del cuatripartito a la suspensión, por orden de la Junta Electoral de Zona, del acto previsto para el pasado miércoles. Un evento «manifiestamente ilegal» en el que «querían presentar el PGO en plan estelar sin haberlo entregado a la oposición».