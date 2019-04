El PSOE de Llanes alerta de la «especulación salvaje» por «restricciones» del PGO Insisten que no entra en sus planes «desistir del plan», que prometen debatir con «todas las asociaciones y no una o dos como hasta ahora» G. P. LLANES. Miércoles, 10 abril 2019, 00:23

La aprobación inicial del Plan General de Ordenación (PGO) de Llanes va camino de desatar una guerra entre Vecinos por Llanes y el PSOE. Un día después de que el partido político del alcalde, Enrique Riestra, les acusase de buscar «excusas» para justificar su voto en contra, los socialistas defienden que su formación «trabaja por los intereses de los vecinos y descarta utilizar aquello que les importa y afecta como arma arrojadiza». Es por ello, dicen, por lo que se han comprometido a «no desistir del plan en tramitación, justo lo contrario de lo que han hecho otros con funestas consecuencias», afean al cuatripartito. Si desde Vecinos por Llanes les acusaban de que ese plan de 2015 apuntaba a la «especulación salvaje», los socialistas utilizan igual término para referirse a lo que puede suponer, a su entender, el nuevo PGO. Esa «especulación» se produciría «con una absurda y disparatada restricción del suelo edificable, que llevaría a que ningún llanisco pudiese adquirir una vivienda», dicen.

También defienden que «ningún vecino sea despojado de su derecho a edificar en los lugares donde desde antaño vienen pagando sus impuestos como urbanos» y piden que el número de viviendas a construir sea «fruto de un estudio de sostenibilidad económica y ambiental objetivo y adecuado, no del capricho y la obsesión». En un primer momento, el equipo redactor situó en menos de dos mil las viviendas que permitiría el nuevo plan, si bien desde el equipo de gobierno han elevado esa cifra en sus últimas manifestaciones hasta más de cuatro mil nuevas edificaciones.

El de la participación es otro de los aspectos que divide a oposición y cuatripartito. Los socialistas señalan que no han sido tenidos en cuenta a lo largo del proceso, por lo que se comprometen a adoptar otra actitud de llegar al gobierno. De ganar los comicios, dicen, llevarán «a buen puerto» el PGO «de forma participativa y abierta». Insisten en este sentido que no entra en sus planes renunciar al texto redactado hasta la fecha, para el cual buscarán un consenso. «Invitaremos a todas las fuerzas políticas sin excepción a sentarnos junto a las asociaciones cívicas, todas, no una o dos bien conocidas que han participado hasta ahora, y negociar los aspectos fundamentales del PGO», afirman. También se comprometen «a someter la propuesta a los concejos públicos».

El proceso para que Llanes cuente con plan urbanístico está ahora pendiente del paso por el Pleno del documento de aprobación inicial. Según dijo el alcalde Enrique Riestra la pasada semana, ese paso se dará «en unos días».