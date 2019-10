El PSOE llanisco acusa al cuatripartito de «dejadez» en las escuelas de 0 a 3 El grupo de la oposición apunta al equipo de gobierno como único responsable de la falta de personal y urge contrataciones R. O. LLANES. Jueves, 3 octubre 2019, 00:23

Los problemas de falta de personal denunciados por las familias de los alumnos de la escuela de 0 a 3 de Posada son para el PSOE llanisco responsabilidad exclusiva del cuatripartito. En un comunicado emitido ayer, el grupo municipal socialista acusa el gobierno local de «dejadez e improvisación», unos «males» que catalogan de «endémicos» en su gestión. Desde el único partido de la oposición recuerdan que a «más de dos semanas del comienzo del curso tanto la escuela de Posada como la de Llanes siguen sin contar con la plantilla autorizada por la Consejería para el presente curso en función de las matrículas realizadas», e insisten en que «es el propio Ayuntamiento quien debe realizar las contrataciones de personal de acuerdo a esa autorización». Según indican, en base a esos números «a la escuela de Llanes le corresponderían ocho técnicas y en la actualidad solo hay seis contratadas y a la de Posada cinco trabajadoras y hay tres contratadas».

La explicación ofrecida por el cuatripartito a las familias afectadas tampoco convence a los socialistas. Entre los motivos aludidos por el equipo de gobierno figuran las «discrepancias internas» sobre cómo contratar al personal, a pesar de que existe crédito disponible para ello. Los servicios jurídicos respaldan la contratación por obra y servicio, opción que según el Ayuntamiento no es compartida por el interventor, partidario de contrataciones de tipo eventual. «Las familias no entienden de cuestiones legales en las contrataciones, o de si el tipo de contrato tiene que ser de una o de otra clase, lo que reclaman es que se contrate al personal suficiente», apunta por su parte el PSOE, que dice no comprender «por qué no se puede contratar personal para cubrir bajas laborales cuando existe una bolsa de trabajo específica», ni «por qué si la consejería ha autorizado un número de contrataciones éstas no se han efectuado». En el caso de las trabajadoras de baja médica, añaden, las contrataciones encajan «perfectamente en los casos de incapacidad temporal, maternidad y riesgo durante el embarazo».

Asimismo desde el PSOE censuran que «los sueldos de los concejales del cuatripartito, con las subidas espectaculares que han sufrido, han sido aprobados en julio sin el informe de Intervención, sólo con informe jurídico».