El PSOE llanisco reclama un informe jurídico sobre el PGO

El PSOE de Llanes ha solicitado vía registro un informe jurídico que aclare «diversas cuestiones» sobre los defectos de forma y la consiguiente nulidad que podrían suponer para el futuro Plan General de Ordenación (PGO). Entre esos interrogantes que plantean los socialistas se encuentra que en el momento de la votación en Pleno del documento de aprobación inicial, el pasado mayo, no existiesen «los informes obligatorios de Costas y Carreteras». También piden conocer qué «efectos puede tener la no tramitación de forma simultánea» del catálogo urbanístico, así como «la legalidad de no ampliar el periodo de exposición pública por los días que la misma estuvo abierta sin contener el expediente completo del procedimiento».

Entre la batería de preguntas se incluye asimismo si las supuestas «irregularidades administrativas transcritas pueden suponer, por sí mismas, la devolución del expediente por parte de la CUOTA» y si pueden «ser motivo de nulidad en la vía jurisdiccional». En último lugar aluden a la «responsabilidad» que el equipo de gobierno pudiera tener de confirmarse las presuntas irregularidades por «vía administrativa o jurisdiccional».