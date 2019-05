El PSOE de Parres no ve más opción que su gobierno ante el «artificio» de un cuatripartito Emilio García Longo, votando el domingo en Llames. / XUAN CUETO Emilio García Longo afronta el proceso con «absoluta tranquilidad» y el mismo compromiso de diálogo que «en estos cuatro años» G. POMARADA ARRIONDAS. Miércoles, 29 mayo 2019, 00:19

La única opción de gobierno en Parres es la del PSOE. Así lo entiende el alcalde en funciones y cabeza de lista de los socialistas, Emilio García Longo, tras obtener seis ediles y quedarse a uno de la mayoría absoluta «por veinte votos», sostiene. «Con esos resultados no puede ser de otra manera», considera sobre la continuidad del PSOE al frente del ejecutivo local. No obstante, la suma de Foro (3), PP (2), IU (1) y Ciudadanos (1) daría lugar a un cuatripartito que algunos de sus actores no descartan. «Sería un artificio que no tendría nada que ver con las elecciones y generaría una inestabilidad permanente», sostiene García Longo. El socialista recuerda además la postura defendida por los populares a lo largo de la campaña en torno a los pactos. «Pusieron un cordón sanitario a PSOE y Foro», indica García Longo, quien considera que «lo que se dice en campaña son compromisos que se adquieren con los ciudadanos». Sobre la voluntad de diálogo de los socialistas, señala que será la misma que la mantenida en estos cuatro años, cuando gobernaron en minoría. «Si algo hemos demostrado es que llegamos a acuerdos con todos», sostiene.

El cabeza de lista y aspirante a la Alcaldía dice afrontar con «absoluta tranquilidad» el proceso de formación de gobierno que ahora se abre. «Tenemos una victoria contundente, un respaldo de casi el 44% de los parragueses. Estamos muy satisfechos y agradecidos porque después de tantos años siguen confiando en nosotros», destaca.

En el mandato recién finalizado el PSOE contaba en Parres con cinco concejales, uno menos que el obtenido en las elecciones del domingo. Por su parte, IU y PP perdieron uno respectivamente, mientras que Foro se mantuvo en tres. Al Ayuntamiento entra por primera vez Ciudadanos con una edil.