El PSOE reclama un informe sobre los problemas del cuerpo Martes, 19 marzo 2019, 00:27

Como ya hiciese durante el Pleno celebrado en enero, el Grupo Municipal Socialista de Llanes volvía a reclamar ayer al alcalde, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes), un informe acerca de los problemas de funcionamiento que se están dando en los últimos meses en la Policía Local. Tras tener conocimiento de la falta de renovación de los uniformes y del cierre de la oficina durante varias tardes y noches al no haber personal, desde el PSOE insistieron también en saber si el regidor y la concejala de Personal, Priscila Alonso (IU), eran conocedores de esta situación. «Consideramos extremadamente grave que no haya habido ningún agente de Policía Local en alguno de los turnos de los últimos meses, pero es más grave aún que no se hubieran tomado las medidas oportunas para garantizar que se cubriesen los turnos que por una u otra circunstancia hubieran podido quedar sin agente», aseveraron.