El PSOE respalda el proyecto del puente riosellano y atribuye la idea a su etapa Puente de Ribadesella, que Fomento planea reformar. / NEL ACEBAL «Toca unir fuerzas para que se licite», sostiene Ramón Canal, mientras que la actual alcaldesa defiende su «pelea» para sacar adelante la obra JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Viernes, 12 octubre 2018, 00:53

El proyecto de rehabilitación y ampliación del puente de Ribadesella presentado esta semana por el Ministerio de Fomento busca propietario. El PSOE cree que ese proyecto, valorado en algo más de 4,5 millones de euros, es suyo, porque es el mismo que se diseñó durante la etapa de Ramón Canal en la alcaldía, durante el gobierno de coalición que PSOE e IU mantuvieron entre 2007 y 2011. Así lo dijo ayer el concejal socialista Secundino Díaz Cayuela.

En aquel periodo el Ayuntamiento reclamaba un puente nuevo, pero como éste quedó descartado en febrero de 2010 por su alto coste -8,2 millones más compensaciones medioambientales-, «al final llegaron a un acuerdo para consolidar y ampliar el viejo puente, una actuación que por aquel entonces nos pareció bien y ahora también», afirmó Díaz Cayuela. Se planteaba entonces la protección de pilastras y el zunchado de los pilotes, la sustitución de los apoyos, la ampliación del ancho del tablero, la reparación de los hormigones, la mejora de drenajes, juntas y acabados, la creación de un carril bici y la instalación de una barrera metálica entre la calzada y las aceras.

Esta actuación quedó reflejada en los Presupuestos Generales del Estado de 2011 con una partida de 2.534.100 euros, pero el triunfo del PP en las elecciones generales paralizó su progresión y nunca llegó a licitarse, «sumando ocho años de inacción y pasividad», añadió Ramón Canal. No obstante, el que fuera alcalde de Ribadesella se congratula de que ocho años después se retome aquel proyecto. «Así que ahora toca unir fuerzas para que se licite», afirmó.

No obstante, el proyecto presentado esta semana por el nuevo director General de Carreteras en la reunión que mantuvo en Madrid con la alcaldesa, Charo Fernández, supera los 4,5 millones de inversión y prevé una ampliación de tablero hasta los doce metros «porque estuvimos peleando, incluso por centímetros, ante la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias», sostuvo la regidora, quien lamentó la impostura del Partido Socialista, aunque reconoció que tampoco le ha sorprendido, «porque ya me lo esperaba».

Gestión del agua

Por otro lado, el Ayuntamiento acogía esta semana una comisión informativa convocada para abordar la justificación de una de las dos empresas que han concurrido con baja temeraria a la licitación de la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable. Los grupos de la oposición confirmaron que no comparten el informe municipal ni se creen el criterio defendido por una empresa que, según el concejal socialista, «pretende mover 2,5 millones de euros en cinco años para obtener un beneficio de 3.000 0 4.000». La propuesta final quedó aplazada a una nueva comisión informativa.

El PSOE no piensa aprobar la nueva adjudicación del servicio y defiende su municipalización al entender que resultaría más barato. Según el Tribunal de Cuentas, el ahorro puede alcanzar el 20%. «Pero aunque vayamos a votar en contra no significa que estemos pasando del tema. Lo que queremos es una gestión buena del servicio y creemos que una empresa con baja temeraria no justificada no nos ofrece una buena gestión, sino muchos problemas», añadió Díaz Cayuela.

Al concejal socialista tampoco le han convencido las explicaciones del teniente de alcalde respecto a la limpieza especial de Piraguas. El PSOE se mantiene en que el Ayuntamiento está «pagando de más» por el servicio. Por ese motivo, esta semana ha solicitado un informe en el que se reflejen los medios materiales y humanos, así como las horas de trabajo empleadas en el servicio durante los cuatro últimos años. Cayuela también mantuvo que los aparcamientos de pago son una medida «electoralista porque solo beneficia a Foro».