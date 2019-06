El PSOE de Ribadesella liberará al edil de Ciudadanos, clave en el gobierno Ramón Canal ayer en el despacho de alcaldía, en su primer día al frente del Consistorio. / NEL ACEBAL El Ayuntamiento contará con dos concejales socialistas con dedicación exclusiva y el alcalde Ramón Canal valora encargarse de Urbanismo JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Martes, 18 junio 2019, 00:27

El nuevo gobierno de Ribadesella mantendrá las tres liberaciones con dedicación exclusiva que le permite la legislación vigente. Según desveló el nuevo alcalde, el socialista Ramón Canal, habrá retribuciones por el ejercicio de sus cargos con exclusividad para dos concejales socialistas y para el único edil de Ciudadanos con el que han firmado un pacto de legislatura. «Posiblemente esa será la idea de las liberaciones», afirmó.

Hasta el pasado sábado, el Ayuntamiento de Ribadesella tenía liberados con dedicación exclusiva a dos concejales, un tercero estaba contratado a media jornada y la alcaldesa a tiempo parcial. Sobre la ausencia de esta última en el pleno de investidura para entregarle el bastón de mando como él hizo con Charo Fernández hace ocho años, Canal aclaró que lo afirmado en su discurso no fue ningún reproche. «Me hubiese gustado que ella me lo hubiese devuelto, pero por las razones que sean ella no se encontraba en Ribadesella y no fue posible, pero sin reproches», aseguró.

El primer lunes de Ramón Canal en el despacho de la alcaldía comenzó con una reunión de coordinación con el secretario municipal. La idea pasa por llevar al pleno ordinario de este mes, que se celebrará el miércoles 26 de junio, la constitución del organigrama municipal: reparto de concejalías, liberaciones y constitución de comisiones informativas, entre otras cosas. Si no es posible, se aplazará al miércoles siguiente, 3 de julio.

En su anterior etapa en la alcaldía, entre 2007 y 2011, Ramón Canal había asumido la concejalía de Hacienda, pero ese papel espera designárselo en esta ocasión a Cristina Cerra, «una de nuestra nuevas concejalas, una chica joven que tiene un máster en Tributación y que domina esos temas, aunque todo está sin cerrar y sin definir», aseguró. El alcalde podría hacerse cargo también de las competencias en Urbanismo, Industria y Comercio, Secretaría e Intervención, Personal y «alguna más».

En esta, su «segunda oportunidad», Ramón Canal quiere culminar y desbloquear aquellos proyectos que le quedaron «muy enfocados y casi cerrados» hace ocho años. Entre ellos, la ampliación del puente sobre la ría del Sella, el saneamiento rural y el parque-playa de Vega, actuaciones que, «por las razones que sea quedaron guardados en un cajón, así que ahora hay que desempolvarlos y tirar por ellos nuevamente», añadió. A su vez, aunque no mencionó ninguno, Canal espera no repetir los errores de su anterior etapa en la alcaldía. Quiere hacerlo «lo mejor posible», aunque sabe que esta vez tiene que gobernar en minoría por lo que «el diálogo, el consenso y el gobierno de cooperación y colaboración tendrán que estar encima de la mesa constantemente», añadió.

Impulso al turismo

Gracias a la amplia mayoría de alcaldes socialistas en el Oriente -ocho de catorce: Ribadesella, Ribadedeva, Colunga, Piloña, Parres, Onís, Ponga y Cabrales-, Ramón Canal espera recuperar el espíritu comarcal y la «unidad de acción» para impulsar todos juntos del turismo. «Es nuestra principal locomotora y creo que desde la individualidad de cada uno de nosotros es mucho mas difícil hacer una promoción turística, así que habría que unificar esfuerzos y trabajar todos desde una unidad, porque no es lo mismo vender Oriente de Asturias que vender pueblo a pueblo», explicó.

Para sacar sus iniciativas adelante, Ramón Canal deberá llegar a acuerdos con una oposición mayoritaria en el Ayuntamiento riosellano, integrada por los tres concejales de Foro, otros tres del Partido Popular y dos más de Pueblu. De su lado estarán los cuatro concejales socialistas y el único edil de Ciudadanos, que ha terminado resultando clave para la formación de gobierno en Ribadesella tras ocho años de mandato forista.