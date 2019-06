El PSOE riosellano buscará apoyos puntuales tras el pacto con Ciudadanos Ramón Canal y Luis Fuentes se estrechan la mano tras confirmar el pacto de gobierno. / NEL ACEBAL Ambas formaciones suman cinco ediles, lejos de la mayoría absoluta, pero confían en que el Pleno de hoy no depare sorpresas JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Sábado, 15 junio 2019, 01:48

El acuerdo de investidura firmado ayer entre PSOE y Ciudadanos para gobernar en el Ayuntamiento de Ribadesella sigue siendo escaso. Solo incluye a cinco de los trece concejales que forman parte de la nueva corporación municipal. Es decir, necesita de más apoyos. Por ese motivo, el candidato a la alcaldía, el socialista Ramón Canal, confía en poder encontrar la deseada estabilidad a lo largo de la legislatura mediante «acuerdos de cooperación o colaboración puntuales, algo que esperamos y no descartamos», afirmó.

Lo que sí descartó el candidato fueron sorpresas de última hora en el pleno de investidura. Una hipotética unión entre Foro, PP y Pueblu, algo en principio remoto, podría desbaratar sus planes de gobierno. «Nosotros no lo barajamos, sería una votación contra natura. Creo que es algo difícil y espero que la coherencia política prime sobre cualquier tipo de actuación», añadió. Es más, para el futuro alcalde la «mejor opción» que tiene el concejo es que el mismo partido esté gobernando en los tres ámbitos de la Administración pública, estatal, regional y local. Así, también espera que «todos los grupos nos apoyen en el pleno de investidura».

El pacto firmado entre PSOE y Ciudadanos en el concejo de Ribadesella, avalado con la presencia de representes autonómicos de ambos partidos -Noelia Macías y Laura Pérez respectivamente- incluye tres ámbitos de actuación. En primer lugar, el desarrollo de una serie de proyectos de «prioridad absoluta»: puente, saneamiento rural o aparcamiento. En segundo lugar, la ejecución de todas aquellas «actuaciones menores», pero necesarias, como el arreglo de caminos o poner en marcha el comedor escolar, a realizar durante los primeros meses de gobierno y «siempre que el presupuesto nos lo permita». Y en tercer lugar, los compromisos programáticos de legislatura para todos y cada uno de los ámbitos: medio ambiente, urbanismo, educación, política, social, igualdad o deportes.

Con esta base programática, PSOE y Ciudadanos formarán una coalición de gobierno en la que Luis Fuentes, el único edil naranja, formará parte de la Junta Local de Gobierno y contará con responsabilidades en áreas y concejalías. Estas aún no están definidas, pero al edil le gustaría llevar «medio ambiente porque en mi trabajo estoy en contacto continuo con el monte y veo como está», aseguró este bombero de profesión. De todas formas, la organización del nuevo equipo de gobierno no se conocerá hasta la semana que viene. Solo son cinco concejales para repartirse las responsabilidades, «pero no deja de ser un trabajo y habrá que saber gestionarlo y llevarlo adelante», añadió Fuentes.

Lo que a día de hoy está descartado es el reparto de concejalías hacia otros grupos que quieran incorporarse, «porque lo hemos intentado, pero no hubo forma de llegar a acuerdos», añadió Canal. El candidato a la alcaldía explicó que las negociaciones con Foro, PP y Pueblu se desarrollaron bajo un «buen ambiente, sin crispaciones ni tensiones, pero sin avance alguno». Su nuevo socio de gobierno agradeció la «buena disposición» del Partido Popular en las negociaciones que mantuvo en el ámbito del centro-derecha y espera que Foro explique por qué no se llegó a un entendimiento. «Nosotros fuimos con el programa por delante y con los únicos con los que llegamos a un acuerdo programático fue con el Partido Socialista», afirmó Luis Fuentes. El concejal de la formación naranja defendió un «gobierno de unidad» para sacar adelante un proyecto que será «muy bueno» para Ribadesella.