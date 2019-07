El pueblo de Pivierda recupera su reloj centenario Vecinos de Pivierda ante la escuela del pueblo, donde se encuentra el reloj centenario. / FOTOS: XUAN CUETO La nueva asociación vecinal del pueblo colungués se propone echarlo a andar de nuevo y documentar su «curiosa» historia G. POMARADA COLUNGA. Jueves, 25 julio 2019, 00:09

Desde tiempo atrás, el reloj y las campanas del pueblo colungués de Pivierda no marcan las horas, una situación que los vecinos han decidido atajar uniéndose en una asociación. La idea surgió este mismo junio, durante la celebración de San Pelayo, momento en el que «salió el tema de que tenemos un reloj de más de cien años y con una historia curiosa», explica Pablo García Rodríguez, secretario de la recién creada entidad vecinal. Esa historia se remonta a 1910, año en que el instrumento y las campanas llegaron a Pivierda procedentes de Palencia. «Fue obra de Moisés Díez Santamaría, que por aquella época disponía del taller más prestigioso a nivel nacional, tanto por campanero como por constructor de relojes», explica García. Aquel relojero ilustre se había formado en Suiza y a partir de 1902 se hizo cargo del negocio de su padre. «Sus campanas y relojes hoy se consideran piezas museísticas», abunda. La llegada de un reloj de primera categoría a un «pueblo humilde», continúa, se debe al entonces párroco, que emprendió una colecta para costearlo. Dos vecinos de Pivierda, Juan Carús, conocido como 'Xuan de los Aceos', y José García, 'Pepe El Cobarde', fueron enviados por el cura hasta tierras castellanas para comprar el reloj. A su vuelta, el sacerdote decidió no emplear el dinero del vecindario y «no solo se lo devolvió, sino que dobló la cantidad donada», indica el secretario de la entidad. Entre las decisiones curiosas del religioso figura también la ubicación elegida, que en lugar del templo fue la escuela. «Tenía claro que los vientos que se avecinaban para la Iglesia no eran calmos, precisamente por eso decidió que campanas y reloj se instalaran en la escuela, entendió que era la mejor forma de mantenerlo en el tiempo», apunta. Al igual que el reloj ha perdido sus horas, en el pueblo acabó por caer en el olvido la figura de aquel párroco, del que solo conocen un nombre y una vaga procedencia: don Manuel, natural de una de las cuencas. «Estamos hablando con el cura de Colunga para ver los archivos, porque todo lo que sabemos es por tradición oral», indica. Una vez conocidos los detalles del sacerdote, la idea pasa por «poner una placa o darle su nombre al parque». «La vida en el pueblo cambió gracias al reloj», recuerda García de una época en la que aquellos instrumentos servían de despertador colectivo y de única referencia para medir el tiempo, dado lo costosos que resultaban.

A lo largo de los siguientes años, de su mantenimiento se ocupó José Carús y más tarde su hijo Aladino, hasta 2014. «Desde entonces el reloj pasó por diversos avatares, hasta este momento en que está parado. Hace unos veinte años se hizo una restauración, lo que nos hace sospechar que excesivamente dañado no estará», apunta García. De conseguir repararlo, la intención de la asociación vecinal pasa por solicitar ayuda al Ayuntamiento para mejorar los accesos al cuarto de maquinaria y revestir la abertura de los contrapesos, de modo que las más de cuatrocientas piezas sincronizadas que hacen funcionar el reloj puedan ser observadas por residentes y visitantes.

Fiesta el sábado

A pesar de que el reloj es el motor que ha unido a Pivierda, la asociación vecinal perseguirá también otros objetivos relacionados con la mejora y dinamización de la pequeña localidad. «Ya tenemos setenta asociados, más que habitantes hay en el pueblo porque se apuntó gente de fuera», explica García, que confía en superar el centenar de miembros. Se da además la circunstancia de que la nueva entidad aglutina tanto a Pivierda como al pueblo maliayo de Arnín, con el que hacen vida conjunta a pesar de pertenecer a distinto municipio. «Esto siempre fue el pueblo de arriba y el de abajo, pero el río Pivierda pasa por el medio y nos divide en dos concejos», explica el secretario. Junto a él, la directiva está integrada por el presidente Abilio Villar, el vicepresidente Filiberto Fernández, la tesorera Yolanda García y tres vocales, Amador Toyos, Fabiola Refoyo y María Amor González. Este sábado, la entidad vivirá su presentación en sociedad, con una «fiesta del agua» en la plaza de la Vega que incluirá paellada y juegos tradicionales para los más pequeños.