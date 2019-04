Pueblu se abstendrá en la votación del PGO riosellano Después de dos décadas, el plan urbanístico sale hoy adelante con el apoyo del equipo de gobierno y del PP JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Miércoles, 24 abril 2019, 00:37

La última incógnita en torno al Plan General de Ordenación (PGO) de Ribadesella quedaba resuelta tras un largo y pródigo debate en la asamblea de Pueblu. Esta agrupación de electores, con dos concejales, optaba definitivamente por la abstención a pesar de que «venimos de más a menos», según su portavoz Ricardo Cangas. En el inicio de la legislatura, durante la tramitación del plan, Pueblu se había inclinado por el voto favorable, «pero en las últimas alegaciones ya nos abstuvimos porque nos parecía que había serias deficiencias en la manera de tratar alguna de ellas», afirmó. Cangas y la asamblea entienden que el PGO «hace mucha falta», pero visto que sus dos votos no van a ser necesarios para sacarlo adelante «vamos a decidir abstenernos como muestra del desacuerdo que tenemos sobre cómo se dieron los últimos acontecimientos», añadió. El concejal también cree que el documento se tenía que haber aprobado antes y no en las postrimerías de la legislatura. «No creo que se haya hecho a prisa y corriendo, porque el proceso ha durado veinte años, pero sí me parece que se aceleraron las cosas cuando tuvimos un momento valle a mitad de la legislatura en el que se tendrían que haber acelerado las cosas», consideró.

El PGO saldrá así adelante en el pleno de esta tarde con los votos a favor del equipo de gobierno (5 concejales no adscritos y uno de Foro) y del PP (2). El PSOE (2) votará en contra y Pueblu (2) se abstendrá. A día de hoy se desconoce la posición que adoptará Verónica Blanco (no adscrita), ausente en las últimas sesiones plenarias. Después de dos largas décadas de redacción, el documento está terminado. Comenzó con José Miranda (PP) en la alcaldía. Continuó con un nuevo equipo redactor durante el mandato de Ramón Canal (PSOE-IU) y concluirá tras los ocho años de gobierno de Charo Fernández, aunque aún le faltará el visto bueno de la CUOTA.

En este pleno también se abordará otro asunto que Pueblu viene reclamando desde el inicio de la legislatura, una Oficina de Normalización Llingüística que, entre otras cosas, permita aplicar la normativa que regula los topónimos del concejo.

Ley de toponimia

El Principado ha aprobado una subvención para dotar al Ayuntamiento de la figura de un técnico que, a media jornada, se encargue de dar cumplimiento a las funciones encomendadas. Según Ricardo Cangas, se trata de un servicio mancomunado con otro ayuntamiento de la comarca y en principio, hasta el mes de diciembre. A Ribadesella le corresponderían unas 17 horas semanales con las que «esperamos salvar todas las carencias que hay en este Ayuntamiento, porque cada segundo día tenemos que estar reclamando que se respete la normativa vigente ante los continuos incumplimientos de la Ley de la Toponimia», se quejó.

El pleno tiene que aprobar la retribución que cobrará el técnico, «el traslado íntegro de la subvención que se recibe del Principado» y a partir de ahí la plaza tendrá que salir a concurso para que pueda ser ocupada por el mejor aspirante en función de sus méritos y conocimientos.